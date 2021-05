Vince Vaughn y Kathryn Newton protagonizan ‘Este cuerpo me sienta de muerte’, una loca comedia de terror

‘Este cuerpo me sienta de muerte’. Millie Kessler tiene diecisiete años y es una adolescente más que trata de sobrevivir a los sangrientos pasillos de su instituto y a la crueldad de la multitud popular. Pero cuando The Butcher, -el infame asesino de su ciudad que anda suelto- trata de asesinarla, todo cambiará para Millie y el curso al que se enfrentaba y tanto temía, pasará a ser la menor de sus preocupaciones.

Cuando la mística daga antigua de The Butcher hace que él y Millie se despierten en el cuerpo del otro, Millie descubrirá que solo tiene 24 horas para recuperar su cuerpo antes de que el cambio se vuelva permanente y quede atrapada para siempre en la forma de un maníaco asesino. Pero no será fácil pasar inadvertida, ya que ahora tiene el aspecto físico un psicópata, que además está siendo perseguido por toda la ciudad. Mientras tanto The Butcher tiene la apariencia de una chica adolescente, anda suelto y además tiene ganas de matar.

Vince Vaughn y Kathryn Newton protagonizan Este cuerpo me sienta de muerte, escrita y dirigida por Christopher Landon. La cinta es una retorcida versión del clásico intercambio de cuerpos en la que una inocente adolescente adquiere la personalidad de un sanguinario asesino en serie.

‘Ilargi Guztiak (Todas las lunas)’. Durante los estertores de la última guerra carlista, una niña es rescatada de un orfanato por una misteriosa mujer que habita en lo profundo del bosque. Mal herida, y sintiendo estar al borde de la muerte, la pequeña creerá ver en ella a un ángel que ha venido a buscarla para llevársela al Cielo. No tardará en descubrir, al amanecer del nuevo día, que este extraño ser le ha donado la vida eterna a cambio de su compañía. Bajo su nueva condición, tendrá que vivir el doloroso paso del tiempo encerrada en su niñez, y contar infinidad de lunas hasta conocer a Cándido, un hombre humilde que le acogerá en su casa como si de su propia hija se tratase, y con el que comenzará su viaje en contra de su nueva naturaleza y el sueño de recuperar su vida arrebatada.

Segunda película del cineasta vasco Igor Legarreta, que debutó en el formato largometraje hace tres años con Cuando dejes de quererme, una coproducción hispano-argentina de alto contenido dramático y político. En esta ocasión, el director se ha pasado al género fantástico.

‘Subterranean’. Un día metes todo lo que cabe en una maleta y dejas toda tu vida atrás: Trabajo, familia, amigos e incluso el piso en el que vives. Y un día te despiertas en la furgoneta que se ha convertido en tu hogar cerca de la frontera entre México y EE.UU. Y ya con cincuenta años miras atrás y te preguntas si merece la pena tanto sacrificio por ser una estrella del rock. También si es la última oportunidad de dar marcha atrás, o bien de sumergirse para siempre en las tentadoras aguas del underground. Pablo y Marieta saben lo que es el peligro, esquivando cada día cárcel o la deportación. La cinta es un fiel retrato de los sótanos alternativos de la gran ciudad de los sueños, donde llegan artistas de todo el mundo en busca del éxito. Viven y sufren con la ilusión de ser músicos y quizás triunfar algún día. Se aferran a ese estilo de vida. Sienten que solo se vive una vez y por eso proclaman: “Rock o muerte”. Gabriel Velazquetti y Manuel Matanza lo cuentan con empatía y espíritu punk.

‘Hijos del sol’. Nominado al Oscar en 1997 por Niños en el paraíso, el director iraní Majid Majidi vuelve a llamar la atención sobre la protección de la infancia en Hijos del sol, una fábula a medio camino entre el drama social y el cine de aventuras, rodada con niños de la calle reales que se ven obligados a trabajar.

La película gira en torno a Alí, un niño de 12 años y sus tres amigos que hacen tareas auxiliares en un garaje para sobrevivir y ayudar a sus familias y de vez en cuando cometen delitos menores para conseguir dinero rápido. Un día, Alí recibe el encargo de encontrar un tesoro oculto bajo tierra pero para ello debe acceder a un túnel que parte del sótano de la Escuela del Sol, una institución caritativa que intenta educar a niños de la calle, así que Alí y sus amigos deciden matricularse para poder empezar su misión.

El joven actor iraní Rouhollah Zamani ganó el premio a la mejor interpretación masculina revelación en el pasado Festival de Venecia por este trabajo.

‘Herencia’. La Habana sigue viva. Su gente está en las calles, en las plazas, en las iglesias, en los parques, en las salas de baile, en las escuelas. Y continua transmitiendo una herencia hecha de risas antiguas, de ritmos africanos, de tintes fuertes. Herencia es una historia de emociones donde la imagen habla por si sola saltándose el orden tradicional del tiempo. Todo entra por los ojos, para transgredir lo normal, lo ordinario. El viaje no sigue un camino. El océano ha sido ya atravesado hace cientos de años. Y Herencia muestra lo que esto ha significado.

En este documental, dirigido por Ana Hurtado, se encontrará el mestizaje y la transculturación presentes en Cuba. Estas dos palabras lo resumen todo. Historias de vidas, personajes que mientras viven su “cubanía” portan al mismo tiempo un patrimonio cultural rico, antiguo y que viene de lejos.