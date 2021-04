Visita de asociados de la ONCE al espacio virtual ‘Museo Financiero’

Alrededor de 50 personas, la mayoría ciegos asociados a la ONCE, participaron telemáticamente desde diferentes lugares en una visita al museo virtual www.museofinanciero.com, que se conforma como uno de los actos culturales que cada martes programa la institución para sus afiliados. Alfonso García, conservador, relaciones públicas, conserje y guía del museo, actuó de conductor en lo que para él fue, según indica, “una experiencia inolvidable, para la que tuve que recibir los consejos de dos monitoras de la ONCE, pues me parecía muy comprometida la tarea”. “Antes de la reunión -precisa García-, tuve dos sesiones de orientación con un tutor de la organización. Hicimos un recorrido por la historia del sistema financiero español desde mediados del siglo XVIII, a través de las imágenes del museo; comentamos brevemente los 13 libros que pueden descargar, convertibles en voz para facilitar su lectura a las personas ciegas. Hice especial referencia a “Los ojos del alma”, también colgado en la web, semblanza de un joven ciego de 37 años, que participará en la especialidad de triatlón en los Juegos Paralímpicos de Tokio”. En el coloquio final participaron en torno a 20 personas. La sesión, con una duración prevista de una hora, se prolongó durante dos y su posterior reseña fue muy seguida en redes sociales.