Visitas virtuais para ‘As miradas de Isaac’ fronte á COVID-19

A Xunta de Galicia lanza unha visita virtual para a exposición As miradas de Isaac, aberta desde o 6 de novembro de 2020 no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura e cuxo peche ao público -pola actual situación da COVID-19- obrigou a suspender as visitas presenciais desde o 27 de xaneiro ata o 17 de febreiro.

A directora xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, presentou onte en rolda de prensa esta nova aplicación dixital e que encadrou dentro da “completa e variada” programación en liña do Gaiás para ofrecer “contidos culturais de calidade” na rede, ante estas novas restricións que afectan ás actividades presenciais.

Precisamente, lembrou que ata este peche temporal, preto de 10.000 persoas achegáronse ao Museo Centro Gaiás a ver As miradas de Isaac, unha cifra que recolle as visitas libres sen inscrición e tamén as realizadas co persoal de guías do Museo Centro Gaiás.

Ambas visitas estiveron condicionadas polos peches perimetrais e restricións de capacidade, en cumprimento das medidas de seguridade sanitaria e que non só reduciron o número de participantes permitidos, senón que tamén esixiu que, en certos momentos da pandemia, só puideran facerse grupos de conviventes.

No entanto, Ana Isabel Vázquez salientou que a Cidade da Cultura palía esta situación co lanzamento desta visita virtual a As miradas de Isaac en tres idiomas (galego, castelán e inglés), no mesmo formato que a realizada para Galicia, un relato no mundo no confinamento de marzo de 2020. Desde xeito, a representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade incidiu en que con esta nova aplicación este peche temporal non hai impedimento para facilitarlles a todas aquelas persoas a visita a primeira grande exposición homenaxe a Isaac Díaz Pardo, tras o seu falecemento en 2012.

Así, a través desta visita virtual pódese navegar desde o ordenador ou desde calquera dispositivo móbil polas dez seccións e as súas máis de 500 pezas distribuídas polo andar primeiro do Museo Centro Gaiás, coas que se pretende afondar na vida e na multitude de facianas e proxectos dunha das figuras máis importantes da cultura galega do século XX.

polo miúdo. Este percorrido virtual permite pararse devagar en calquera desas seccións, nas que se destacan con información máis polo miúdo as obras máis salientables, entre as que se atopan o cadro Os afogados, metáfora-homenaxe aos represaliados polo fascismo na Guerra Civil; a impactante figura de cerámica Saturno devorando aos seus fillos; ou a mesa e cadeiras antropofórmicas, que reflicten a aposta pola fusión entre modernidade e tradición polo que decantou o Laboratorio de formas impulsado por Díaz Pardo e Luis Seoane e co que proxectaron a recuperación de Sargadelos.

Ademais, na visita en liña tamén se accede a material audiovisual, entre o que destaca a videoinstalación dirixida pola fotógrafa e xornalista cultural Cecilia Díaz Betz, neta de Díaz Pardo, en colaboración co realizador Jordi Cussó.

Realizada a partir de materiais de arquivo, esta videoinstalación propón un encontro con Díaz Pardo, sendo el mesmo quen relata en primeira persoa a súa vida e obra. Unha forma radicalmente diferente de reivindicar e lembrar a súa figura, máis acorde coa súa propia visión vangardista.

Videoconferencias para os colexios. Esta visita virtual á exposición súmase ás visitas didácticas por videoconferencia co que o Museo Centro Gaiás achega desde o pasado 20 de xaneiro As miradas de Isaac aos centros de ensino, sen necesidade de que o alumnado de Educación primaria, ESO e Bacharelato ao que van dirixidas se despracen á Cidade da Cultura. A través da 70 emisións en liña programadas ata o 26 de marzo, serán máis de 2.000 rapaces e rapazas os que poidan afondar -sen saír da aula- na vida e proxectos de Díaz Pardo.

Con estas visitas en liña consolídase esta iniciativa que naceu como unha alternativa para os centros de ensino ás saídas escolares programadas, limitadas polas actuais medidas de contención da pandemia da COVID-19.