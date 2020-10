Vivan as uñas de cores! Pintalas non é só de nenas

Xan perde a alegría e as ganas de pintar as uñas desde que na escola os seus compañeiros se rin del. Malia ser unha das actividades que máis lle gusta, e que comparte con súa nai e a súa amiga Margarida, Xan comeza a abandonala. Con todo, o apoio da familia e da escola será fundamental para que o protagonista recupere a alegría.

A obra Vivan as uñas de cores! (2020), da autoría de Alicia Acosta e Luis Amavisca, está publicada por Nube Ocho, na colección Egalité, e traducida ao galego por Maruxa Zaera. O texto acompáñase das ilustracións coloristas de Gusti e, no seu conxunto, este álbum correspóndese, a día de hoxe, cunha proposta que, pola temática nela abordada, debería estar presente en moitas bibliotecas, nuns tempos nos que a ninguén lle debería estrañar que pintar as uñas non sexa só cousa de mulleres. En definitiva, un aposta pola defensa da propia identidade e polo respecto ao diferente.

