Vivan las ‘cuarentañeras’ con melena, minifalda y ajustadísimos vaqueros

Llevo un par de días de lo más entretenida con mis grupos de amigas de WhatsApp gracias a Carolina Herrera, la diseñadora de origen venezolano que ha pasado de ser sinónimo de elegancia y espejo en el que mirarse para envejecer con clase, a enemigo a abatir por las cuarentañeras del mundo con una simple frase salida de sus permanentes labios rojos. “Solo las mujeres sin clase lucen pelo largo después de los cuarenta”. Ahí es nada. Al parecer lo dijo en una entrevista concedida al Daily Mirror en la que también habló de prendas que supuestamente no debería ponerse jamás de los jamases las que pasen de las cuatro décadas: bikinis, minifaldas y vaqueros.

Y claro, se montó la gorda, con las redes incendiadas con los comentarios de mujeres (algunas bien ingeniosas, por cierto) exhibiendo melenonas al viento, ajustándose la ropa, acortando las faldas y reivindicando la libertad de elegir los estilismos más allá de la edad y el físico, al tiempo que la invitaban finamente a freír churros o darse una vueltecita por el Bronx, lo que le viniese mejor.

Desde aquí vaya mi más sentido pésame a su responsable de comunicación y mucho ánimo, porque de unas declaraciones públicas como estas no se puede salir bien parada, ni aún regalando sus icónicos Andy Bag a una legión de haters.

Personalmente, me resulta bastante chocante que a estas alturas de la película haya alguien que se atreva a dar unas supuestas pautas del buen vestir (por llamarlo de alguna manera) en aras del buen gusto, por mucha diseñadora top que sea, y que por encima sean tan clásicas y tan encorsetadas, sobre todo en los tiempos que vivimos, en los que se cuida la apariencia más que nunca y se envejece tan lentamente. Solo hace falta ir al álbum familiar y mirar las fotos de padres y abuelos para poder constatarlo fácilmente. ¿De verdad alguien cree que a día de hoy la madurez está en la edad y no en las condiciones físicas y la actitud? Y si es así, ¿En serio la línea entre chica y mujer está en los cuarenta?

En una época en la que se aboga por buscar el estilo personal desde las marcas, y Carolina Herrera a fin de cuentas lo es, dar unas pautas tan fuera de onda y tan demodé no le hace, desde luego, ningún favor ni a la firma ni a la imagen personal de su creadora, que ha estado de lo más desafortunada. Aunque también aprovecho para decir que me parece de lo más... ¿curioso? que una entrevista hecha en 2018 de la que nadie habló en su momento, sea dos años después objeto de debate y aparezca en todos los periódicos en 2020, no sé muy bien cómo ni por qué, en medio de una pandemia que nos trae a todos por la calle de la amargura, de un lío de herencias de tres mil pares en el clan Pantoja que nos tiene de lo más entretenidos, y de alguna que otra cosa más que habrá por ahí en el mundo del corazón.

NO SÉ YO CÓMO ARREGLARÁ EL DESAGUISADO VERBAL la diseñadora que vistió a Kamala Harris en su primer discurso como vicepresidenta electa de los Estados Unidos, pero desde luego yo lo primero que haría sería respirar profundamente, ponerme música, servirme una copa de vino y esperar a que todo se tranquilizase para pasar página.

Para lo primero, lógicamente, inspirar y expirar con el abdomen pegado a las costillas unas cuantas veces; para lo segundo, sin duda, el último tema del dúo Presumido, formado por Tarci Ávila y Nacho Dafonte, Volveremos a brindar, que me parece toda una declaración de intenciones, y para lo tercero un Viña Pomal, la marca insignia de Bodegas Bilbaínas, que acaban de elegir al gallego Pedro Alonso como imagen de su campaña Llámame clásico. Mundialmente conocido por su reciente aparición en la serie de Netflix La Casa de Papel, el actor cambia su buzo rojo por un sobrio traje negro para ser embajador de este “gran vino clásico, elegante y tradicional” que combina la mar de bien con el CH style.

BUENO, CON ESO Y CON TODO. También con el Festival de Jazz & Blues de Ribadeo que se celebra del 4 al 12 de diciembre con las actuaciones de Zenet, Sumrrá y Travellin Brothers, y se inaugurará mañana con la apertura de una exposición de fotografía de la maravillosa Cris Andina, en la Oficina de Turismo del municipio lucense, que por cierto, esta misma semana afronta la caída de uno de los arcos de piedra de su famosa playa de As Catedrais.

Por supuestísimo la muestra de Cris Andina, para mí una de las fotógrafas que mejor inmortaliza los conciertos, encabeza mi top three de recomendaciones de esta semana, seguida por la edición virtual de 5KM Solidarios, la carrera impulsada por el equipo de voluntariado de Corporación Hijos de Rivera, que este año destinará el total de su recaudación a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), y la sexta edición del Fanzine Fest, el festival de música electrónica de vanguardia, que se celebra estos días en A Coruña con Óscar Mulero como cabeza de un cartel en el que también figuran Allova, Arcanoid, Babykatze, David Karro, Death Whistle y VJ The End.

Confieso que yo soy más de rock que de sintetizadores, pero en estos momentos, apoyar la cultura, sea del orden que sea, me parece de obligado cumplimiento.