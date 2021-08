Viveiro alberga hoy la esperada vuelta del Resurrection en versión ‘Limited’

El festival Resurrection Fest está de vuelta. la cita estrella de los conciertos de de música metal, punk o hardcore regresa este jueves a Viveiro (Lugo) después de la suspensión de la edición del 2020. Y lo hace en versión Limited, con música a lo largo de tres jornadas, desde hoy hasta el sábado próximo. Todo ello en formato reducido debido a la COVID, con un recinto por el que pasarán docena y media de propuestas, con Keator a la cabeza del cartel.

El festival lucense cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de su marca FEST Galicia y del programa Xacobeo 21-22 para promocionar un destino musical seguro y de calidad. Además, la cita cuenta con la ayuda de la Deputación de Lugo por medio de una subvención de 50.000 euros.

El acto de presentación contó este pasado martes con la presencia del director y subdirector del Festival, Iván y David Méndez; la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro; o la directora de Turismo de la Xunta, Nava Castro; entre otros implicados.

El llamado Resu regresa con un formato pequeño, adaptado a esta era del COVIC, y que tendrá lugar en el campo de fútbol de Celeiro con un aforo que no superará las 1.500 personas.

Los conciertos se harán con el público repartido en zonas delimitadas para evitar las aglomeraciones.

La organización ha tenido que realizar modificaciones de última hora debido a que los grupos No Turning Back y Devil In Me han decidido cancelar sus actuaciones “por organizarse el festival con público sentado”, según informa Europa Press.

Los dirigentes del festival han explicado que respetan la decisión de las bandas y confían en “poder verlos pronto” en Viveiro.

“Cuando se cerró, el festival podía ser de pie gracias al nivel bajo de restricciones, pero finalmente la comarca sigue con nivel alto y el festival será sentado”, han alegado.

Los emergentes grupos Viva Belgrado y Teksuo serán los encargados de suplir los huecos libres en el cartel. Además, la banda alemana The Ocean actuará el viernes por motivos logísticos, pasando al jueves la actuación del grupo gallego Bala.

Los conciertos comenzarán este jueves a partir de las 17,00 horas de la tarde. El grupo gallego Aphonnic será el primero en subirse al escenario, por el que pasarán también Kreator, Eluveitie o While She Sleeps.

Desde la organización han remarcado que el evento seguirá el cumplimiento de “las medidas de seguridad y prevención siguiendo la legislación vigente actual”.

Este es el listado de conciertos con sus horarios.

Jueves: 17:05 – 17:35 horas; Aphonnic; 17:55 – 18:45 Viva Belgrado; 19:05 – 20:05 Bala; 20:35 – 21:50 Angelus Apatrida; y 22:30 – 00:00 Kreator

Viernes: 17:00 – 17:30 Bellako; 17:50 – 18:40 Crisix; 19:00 – 20:00 The Ocean; 20:30 – 21:55 Jinjer; y 22:35 – 00:00 Eluveitie. Y sábado: 17:05 – 17:35 True Mountains; 17:55 – 18:45 Teksuo; 19:05 – 20:15 Landmvrks; 20:45 – 22:00 Destruction y 22:30 – 00:00 While She Sleeps.

En referencia al Resurrection , Jacobo Sutil, director de Agadic, exaltó la oferta de esta versión Limited, que prima tanto la seguridad como la calidad de la propuesta prevista. Así, las dos principales vías de apoyo económico del Gobierno gallego a los festivales profesionales de música suman este año un presupuesto de 840.000 euros. De una banda, a través de FEST Galicia, que se reforzó con una inversión de 500.000 euros, un 25% mas que en 2020, para patrocinar los treces festivales gallegos adheridos.