Viviana Fernández-Pico: “El amor a veces es vanidad o dependencia”

Santiago. La escritora y empresaria lucense Viviana Fernández-Pico realiza una crítica al amor romántico en su novela Sé por qué te miento, en la que compara la búsqueda de pareja con la búsqueda de empleo: “Le llamamos amor a todo, cuando muchas veces es solo vanidad o dependencia”, afirma en una entrevista con la agencia Efe.

La creadora de la firma de zapatos Lolita Blu regresa con su cuarta novela, y reflexiona sobre el sentimiento del amor, el matrimonio, las relaciones de poder y la identidad, a través de la historia de Miriam, una joven escritora y madre soltera que se “disfraza” continuamente en un juego en el que la mentira le sirve “para contar la verdad”.

“La protagonista es adicta a las emociones y a sentir. Ella descubre que su inestabilidad emocional es su herramienta de trabajo. Siente que puede metamorfosearse. Es como un personaje, como una actriz”, asegura Fernández-Pico (Lugo, 1980).

Según explica, su “promiscuidad” con los hombres no responde “tan solo a un apetito sexual”, sino a un apetito “emocional”, y a su necesidad de sentir y de ser “creativa”.

“Miriam tiene una lucha constante entre el amor propio y el amor romántico. Entiende que van por caminos distintos y lucha contra el amor romántico precisamente para no renunciar a su amor propio y a su ambición”, asegura. A través de sus personajes, Fernández-Pico revela en Sé por qué te miento (publicada por La esfera de los libros) que el amor romántico “es una excepción y no la regla”, y no es algo del todo “desinteresado”, pues se parece bastante a lo que supone la búsqueda del empleo.