‘Vivir aquí’ recordará a traxedia do Prestige a través de imaxes

No programa desta semana de Incombustibles falarase da demografía. Hai ou non crise demográfica? Hai que promover a natalidade? Hai moitos vellos e vellas e pouca xente nova? Morren máis persoas das que nacen? Temos unha mellor calidade de vida que fai que vivamos máis e mellor? Todas estas cuestións relacionadas coa demografía serán analizadas con humor e desde diferentes perspectivas.

Ademais, os presentadores de Incombustibles, Teté Delgado, Manolo Botana e Luísa Veira, falarán deste asunto con Benedicta Sánchez, a inesquecible protagonista da película O que arde. E non faltará música no estudio: a da banda interxeracional residente do programa, os Deteriorados.

Vivir aquí. A Televisión de Galicia ofrece este domingo un novo especial do programa Vivir Aquí sobre o 20º aniversario do accidente do Prestige, centrado neste caso no que foi a coñecida como Marea Branca, que loitou contra a marea negra que provocou a vertedura do petróleo que levaba o barco.

Para isto, empregarase o amplo arquivo de imaxes que a Televisión de Galicia fixo aqueles meses, centos de horas gravadas por toda a costa galega, que cubriron todo o que pasaba nos diversos escenarios da traxedia medioambiental. Precisamente recuperaranse moitas deses imaxes e testemuños das persoas que formaron parte daquela marea branca solidaria. E mesturaranse coas reflexións que 20 anos despois fan algúns e algunhas daquelas voluntarias. En concreto, das que viñeron doutros lugares e acabaron quedando a vivir en Galicia.

Tamén se recollerán os testemuños de persoas ás que aquel 13 de novembro lles marcou de por vida. Vivir Aquí visitará a coñecida como zona cero da vertedura, a Costa da Morte, para recoller as lembranzas de mariñeiros, hostaleiras, mestras e veciños, que contarán o máis emotivo daqueles primeiros días en que aínda non se sabía o alcance do desastre ambiental.

Zigzag. Os espectadores da Televisión de Galicia asistirán hoxe a unha edición moi especial de Zigzag. No marco da XII Semana coa Infancia de UNICEF, coa que colabora a CRTVG, o programa achegará a os nenos e nenas á cultura e á realización dun espazo de televisión, con seis participantes que se converterán en xornalistas durante uns minutos. Os máis pequenos compartirán tarefas de presentación con María Solar e visitarán tamén o control do estudio do programa.

O convidado deste domingo será Anxo Iglesias, gañador do Premio Merlín de Literatura Infantil polo seu poemario Unha nova dimensión. A partir do concepto xeométrico de dimensión, artella un libro de poemas onde prima a compoñente lúdica e imaxinativa que conecta directamente co mundo da infancia.

Ciclo ‘Tes que vir ao oeste’. Para esta ocasión chega a película Iuma, a carreira da frecha. É o ano 1865 e acaba de rematar a Guerra de Secesión Norteamericana, pero o soldado do sur O´Meara négase a aceptar a derrota e decide fuxir cara ao afastado oeste. No seu camiño, crúzase cun guía indio e decide unirse aos Sioux e integrarse no seu modo de vida, renegando así dos recén formados Estados Unidos. Porén, e para desgusto de O´Meara, o gran xefe Nube Vermella decidiu asinar un tratado de paz co exército ianqui, permitindo así a construción dun forte militar en territorio indio.