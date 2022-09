Volve ‘Land Rober Tunai Show’ coa visita de ‘Café Quijano’

‘LAND ROBER’ Roberto Vilar, Eva Iglesias e Miguel Canalejo volven esta noite para facer rir a esgalla os espectadores da Televisión de Galicia, cunha nova temporada, a novena, do programa ‘Land Rober Tunai Show’, que regresa con novas caras, seccións e personaxes.

Neste primeiro programa, estarán pintando a mona os irmáns do grupo Café Quijano. Veñen dispostos a todo, pero serán Manuel, Óscar e Raúl quen de xulgar o espectacular talento galego?

Por outro lado, este xoves arranca a sección ‘Hai unha fantasía para ti’, onde o protagonista pode ser calquera persoa do público ou mesmo da audiencia. Ademais, este xoves o programa palpará a actualidade. Que pasou realmente cos millóns de pesetas atopados en botes de cacao? Cal é a situación do mundo do orquestreo?

‘A REVISTA’. O programa achegarase hoxe en directo á sede coruñesa de Afundación para visitar ‘AI: more than human’, unha ambiciosa exposición inmersiva e interactiva sobre intelixencia artificial. Esta mostra configura un estudo sen precedentes dos avances desta ao longo da súa historia, así como da evolución da relación entre os seres humanos e a tecnoloxía.

Por outro lado, da man da subdirectora xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía, Marta Piñeiro, o programa achegarase ao novo calendario de vacinación infantil en Galicia, coa administración, a partir de hoxe, da vacina contra o virus do papiloma humano a nenos. A continuación, en outubro e novembro, inocularanse as novas vacinas infantís incluídas: a da gripe e a da meninxite B.

O espazo da TVG tamén se fará eco da alerta realizada pola Fiscalía Xeral do Estado sobre os contactos sexuais de menores con adultos a través de Internet a cambio de compensacións económicas. Loly Gómez falará deste asunto con José Torres, garda civil da EDITE (Equipo de Investigación Tecnolóxica da Policía Xudicial de Pontevedra).

Ademais, na mesa de ‘A Revista’ falarase do aniversario da raíña Letizia, que hoxe fai 50 anos. Para isto, o programa recibirá a visita de María José Lorenzo, autora da biografía ‘Letizia, la plebeya’.

Tamén estarán hoxe no programa a sexóloga Arancha García, o avogado Luís Pena e a xornalista Inma Morandeira, que debaterán sobre as razóns polas que somos infieis.

OS CASTELOS. E para esta fin de semana, a Televisión de Galicia ofrece este sábado a segunda entrega da serie documental ‘Os Castros’, que percorre cinco séculos cruciais da historia de Galicia, os que van do ano 1000 ao 1500, para contar como se configurou a sociedade feudal arredor destas construcións e dar a coñecer o que nos quedou do inmenso patrimonio arquitectónico daquela época.

Titulado ‘As fortalezas do poder’, este capítulo estará centrado na arquitectura dos castelos. Da man da presentadora, Alba Mancebo, os espectadores saberán quen podía construír un castelo, onde se construián, quen os deseñaba, que funcións básicas ou necesidades debían atender e como se expresaban arquitectonicamente.

Quen traballaba na súa construción? Canto tempo se tardaba en facer un castelo? Canto custaba mantelo? Podíase perder ou gañar un castelo nunha batalla? Había un mercado de castelos? Había algunha diferencia entre os castelos rurais e os urbanos? Estas e outras preguntas tamén terán resposta o sábado en ‘Os Castelos’.