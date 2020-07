Volven as funcións da rede galega de auditorios e teatros

A estrea hoxe en Santiago de Compostela do espectáculo O mozo da última fila, de Redrum Teatro, sinala o inicio da nova carteleira semestral da Rede Galega de Teatros e Auditorios (RGTA), circuíto promovido pola Xunta en colaboracion con 39 concellos de toda Galicia.

Esta será a primeira das preto de 340 funcións inseridas no seu segundo período de programación anual, que incorpora así mesmo máis do 90% das actuacións que tiveron que ser suspendidas nos últimos meses por mor da crise sanitaria.

A Consellería de Cultura e Turismo facilitou a flexibilización da normativa da RGTA cunha serie de medidas inseridas no plan autonómico para a reactivación dos sectores cultural e turístico, que posibilitaron a reprogramación de 149 das 161 representacións afectadas pola declaración do estado de alarma. Entre estas accións, aprobadas pola Comisión Técnica do circuíto, figuran o incentivo económico á contratación de funcións consecutivas dun mesmo espectáculo e o desenvolvemento de actuacións ao aire libre, no marco de festivais e mostras ou en escenarios pechados diferentes aos adscritos.

O mozo da última fila, primeira adaptación ao galego dun texto do recoñecido dramaturgo Juan Mayorga, é precisamente unha das propostas que viu adiada a súa chegada aos escenarios, prevista para o pasado mes de abril no marco do primeiro semestre de programación da Rede.

A oferta desta semana recolle outras catro funcións neste mesmo espazo compostelán (Liberto, de Rebordelos, os días 9 e 10, e Falar por falar, de Volta e Dálle Teatro o 11 e o 12), así como a montaxe Commedia, de Contraproducións, na Alameda de Cangas o día 9 no marco da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo.

Con esta nova carteleira semestral, serán 500 as citas culturais que acollerá durante 2020 a Rede Galega de Teatros e Auditorios, para o que se conta cun orzamento global de 1,46 millóns de euros que achegan ao 50% a Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) e as entidades locais xestoras dos escenarios asociados.

Esta contía destínase integramente á contratación das 223 compañías profesionais de teatro, música, danza, novo circo e maxia, a meirande parte delas galegas, que lle dan forma á carteleira anual e que confirman este circuíto.