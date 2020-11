Voto por celebrar todo

Comprobadísimo. A los seres humanos nos van las celebraciones. Así, como suena. Nos motiva celebrar, y de ahí que no haya un solo día en el calendario que no esté destinado a alguna conmemoración. De hecho y si me apuran, hasta me atrevería a decir que casi da igual lo que se festeje; el caso es tener una excusa para hacerlo. Ayer, por ejemplo fue el Día del Soltero, y no es broma. Es más, se celebra desde 1993 en la Universidad de Nankín en China, lo cual da cierta seriedad al tema, y por lo visto es una fecha que busca disminuir un poco los niveles de estrés en esta sociedad donde el matrimonio es una cuestión casi vital.

Teniendo en cuenta que es un país con más de 20 millones de singles, no es de extrañar que hayan salido ya empresas de hasta de debajo de las piedras para aprovechar la efeméride, lanzando campañas de ventas agresivas y convirtiendo lo que en su día fue un GuanggunJie para menospreciar el Día de los Enamorados en el Día Mundial del Shopping y ser la fiesta más consumista de toda Asia, promocionada por estrellas como la actriz Nicole Kidman, el futbolista David Beckham o la tenista Maria Sharapova.

Bueno, de ese continente y del resto del mundo, porque la idea se ha extendido como la pólvora y en España, por ejemplo, las grandes compañías de distribución también se han sumado a la propuesta incentivando las compras con promociones en una especie de adelanto del americano Black Friday de final de mes, aunque esa ya es otra historia y da para un capítulo aparte.

Pero para contrarrestar lo que parece una frivolidad, y digo parece, sin más, porque una festividad que mueve solo en Europa alrededor de 22300 millones de euros no es para hablar de ella con ligereza precisamente, hoy se celebra el Día Mundial contra la Neumonía, con más de doscientos lugares emblemáticos de 49 países teñidos de azul para concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad, y entre los que se encuentran cinco gallegos, el Pazo de Raxoi, en Santiago; las fuentes de la calle Araón, en Vigo; la Torre de Hércules y la fuente de Cuatro Caminos, en A Coruña, y el Teatro Jofre, de Ferrol. Que digo yo, que teniendo en cuenta que el sábado es el Día Mundial de la Diabetes, representado por el mismo color, más les vale dejarlos ya en ese tono y ahorrarse la faena cromática.

Por cierto y en medio de tanta celebración; mañana se conmemora en todo el mundo el día dedicado a la bondad y a las librerías, y ya de puestos diré que yo no imagino mejor celebración que regalar y que te regalen un libro, especialmente esto último. Así que si alguien se anima, que me avise que le paso mi listado de preferidos.

Y HABLANDO DE CELEBRACIONES, TAMBIÉN ANDAN A ELLO LOS FRANCESES INDOCHINE, la icónica banda de rock liderada por el vocalista y guitarrista Nicola Sirkis, que celebra sus cuarenta años de carrera a lo grande, con una colección de singles que ya leva más de 110 mil discos vendidos en su país, otra que saldrá a la venta el 11 de diciembre, y una gira, su Central Tour prevista para el próximo mes mayo con precios asequibles y además, con asientos reservados en cada estadio para invitar a aquellos cuyas profesiones (personal de enfermería, farmacias y supermercados; carteros, camioneros, barrenderos, etc.) han ayudado a Francia a sobrevivir estos últimos meses.

Una generosa decisión que ojalá inspire muchas más, aunque yo sigo pensando que en estos casos los reconocimientos que de verdad solucionan son los que vienen escritos en el papel de las nóminas y los convenios laborales. Y luego ya si eso, que les aplaudamos y les invitemos a una piña colada en Mallorca.

Y por cierto, con respecto a los laureles, felicidades a todas las personas galardonadas en los últimos Premios María Casares. Una gala que estaba a punto de celebrarse cuando se decretó el primer Estado de Alarma, y que finalmente ha tenido lugar esta misma semana, aunque por primera vez de forma virtual, emitida por streaming, una palabra que si no está ya clasificada en la categoría de vocablo viral de forma permanente poco le debe de faltar, y estoy segura de que será de las que más escuchemos en los próximos meses. Y de ahí para adelante.

YO RECONOZCO QUE ME QUEDÉ CON LAS GANAS DE VER RECOGER PREMIO a Denis Gómez, uno de los nominados en esta última edición y de quien soy muy fan, aunque me alegro por todos los que forman el palmarés de ganadores. Por cierto y antes de que me olvide, me falta saber cómo va la cosa exactamente para que nadie se ofenda ni se hieran susceptibilidades... ¿premiados y premiadas? ¿premiades a lo asturiano? ¿premiadxs aunque sea impronunciable? ¿o los simples premiad@s de los últimos tiempos? Yo por si las moscas y hasta que me lo aclaren, creo que me seguiré quedando con el consabido personas, de género femenino invariable, y ser (humano), de ídem masculino, y arreglado.

Y ANTES DE QUE SE ME OLVIDE Y CIERRE PÁGINA, desear mucha suerte al cómico, monologuista y narrador oral Pedro Brandariz, que presentará mañana su nuevo espectáculo O Musical en A Coruña, que digo yo que debe ser cero supersticioso teniendo en cuenta que estrena en viernes 13, aunque a estas alturas y pandemia mediante, lo de las fechas malditas ya me da un poco la risa, la verdad. Pero bueno, toquemos madera y larga vida al nuevo espectáculo de calle que dirige Walter Velázquez y que se podrá ver gracias al Programa de Reactivación Económica e Social da Coruña (Presco), una interesante iniciativa del Concello herculino que ojalá sirva de ejemplo para que se programen más actividades culturales en otras ciudades.

¡Ah! y un mensaje cariñoso para Cristina Pedroche, que está buscando modelo para despedir el año. Ni te molestes, que regresando Ana Obregón a faena, te pongas lo que te pongas, me da que la campanada ya la ha dado ella.