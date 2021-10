Wall-E tenía razón: llega “el acabose”

Con esto de la puñeta del Covid, nos hemos despistado “un poquilito” con –ejem- un asuntillo que teníamos algo pendiente: la globesidad, que avanza im-pa-ra-ble y a un ritmo alarmante. El número de gente entradita en carnes –y de todas las patologías asociadas- se han disparado hasta la estratosfera en este último par de años, situándonos a los celtibéricos a un escaso tiro de piedra con respecto a los campeones yanquis, que desde siempre han sido el paradigma de la morbilidad ínter-galáctica; por citar un ejemplo de como va este asuntillo, si justo antes de la pandemia el número de personas afectadas por la diabetes tipo II (patología muy relacionada con la obesidad) se había cuadriplicado en los últimos 30 años... ¡casi mejor no mirar como va ahora! Ojos que no ven, corazón que no siente.

Lamento pues, ser portador de malas nuevas: no hay nada que hacer, con respecto al avance de la globesidad a nivel terráqueo-planetario. Y cuando digo que no hay nada que hacer me refiero a que la obesidad es imparable y continuará afectando a más –y más- gente... hasta que, probablemente, 9 de cada 10 personas -a nivel mundial- sufra sobrepeso. Me temo que de poco valen las fútiles campañas que urden los gobiernos para prevenir los michelines, porque existe un realidad impepinable que va en contra del bolsillo del contribuyente: la comida fisiológica (frutita de temporada, verdurita de la huerta valenciana, carnes naturales, pescaditos de la ría) es –de facto- entre 3 y 7 veces más cara que los comistrajos ultraprocesados envueltos en un plástico (embutidos peleones, galletería-bollería, féculas y cereales refinados, lácteos edulcorados, refrescos, etc.)... ¿y quién lucha, contra eso? Nadie. Porque no se puede.

Y tal como está el precio de la luz (que eso mete miedo), de la gasofa, de la vida en general, más temprano que tarde se irá recrudeciendo dicho efecto inflacionista –y estigmatizador- en la cesta de la compra, todavía con más virulencia si cabe; es decir se notará mucho más la diferencia de precio entre la comida “ancestral” y los comistrajos ultraprocesados que pareciese que son cada vez más y más baratos... al menos, comparativamente hablando. Si ya a día de hoy con el precio de una papaya (te cuesta 8 euros) y una rodajita de salmón (suma otros 8 eurocos más), ¡puedes dar de comer a 7 personas si cambias por ultraprocesados! Ya que por ese mismo precio te compras 16 berlinas de chocolate, 2 paquetes familiares de magdalenas, 5 litros de refrescos, una “pirámide” de mortadela con aceitunas y 4 barras de pan blanco... ¿sí o no? Pobreza y obesidad, van juntitas de la mano.

Pero no se vayan todavía que aún hay más: las aplicaciones de comida chatarra brotan cuales setas. Con sólo pulsar el botón verde de OK (tras haber cotejado tus menús guarrindongos) te llevan a tu casita en tiempo récord sabrosas pizzas doble queso, fajitas preñadas de sabor, untuosos postres, hamburguesas, kebabs, nuggets y un largo catálogo de comida anti-fisiológica y contranatural pero, eso sí, ¡ultrapalatable!... ¡ñam, ñam! ¿Para qué cocinar, si salgo perdiendo en tiempo, sabor y dinero? Y después pasa lo que pasa.

Pero es que además, existe otro ingrediente devastador que recrudece todavía más este desolador panorama: la idiotización masiva digital que seduce a todo el mundo (hombres, mujeres, niños) y que invita al inmovilismo más recalcitrante, pero muy especialmente entre la muchachada ¡que es la siguiente generación de la humanidad! Vamos buenos. Hasta el punto de que la chavalada ya ni siquiera es capaz de ver películas –o de hacer simples llamadas telefónicas- porque el TikTok los tiene idiotizados todo el santo día.

La pandemia del Covid no ha hecho sino acelerar este proceso obesogénico (formador de gordura) todavía más, al haber conminado a la soldadesca a permanecer inmovilizada y enclaustrada demasiado tiempo en sus hogares... y el hastío de la reclusión muchas veces se lleva mejor despresurizando –Pok- una bolsa de patatillas chips –scronch, scrunch- y blandiendo en la otra mano el mando del Netflix –pick, pick!-... oigan por cierto, ¿es sólo a mí, o las pantallas de las televisiones son cada vez más gigantescas? La gente ya no va al cine, total ¿para qué? ¡Si el LED de su casa es todavía más grande! Madre mía del amor hermoso.

Lo crea usted o no, hubo un tiempo (no muy lejano) en que los homínidos sólo comíamos lo que nuestro cuerpecillo precisaba, ¡ah!, y además gastábamos en consecuencia. Pero no le hablo del Pleistoceno inferior (tal y como arguyen los neo-paleolíticos a golpe de pandereta) sino muuucho más pa´ca, haciendo referencia a toooda la segunda mitad del siglo pasado, por citar un período histórico más sensato (al menos en estas cosas del yantar). Más la irrupción de la tecnología (Internet hizo especialmente pupita gorda) y la mecanización de las cosas (el cepillo de dientes conectado a la red para decirte “como va el frotis”) en la vida del Homo sedentarius es lo que nos está llevando a la hecatombe, “al acabose”. Con un gasto calórico reducido a su mínima expresión y una hiperfagia desmesurada –hambre canina incesante- ocasionada por 1/ picos furibundos de insulina, y 2/ bacterias perversas que al desplazado a la flora ancestral y que alteran la química natural del cerebro a través del nervio vago... el destino del ser humano es convertirse en una bola de sebo postrada en un camastro anti-gravitatorio.

Hombre, también es cierto que un porcentaje residual de la población se resiste a acabar de tal guisa: les hablo de los deportistas recreacionales “fit”, que deciden abandonar “el lado oscuro” para pasarse a un modo de vida “heathly”. Es decir, diciendo: ya se acusa un fuerte contraste entre las desaliñadas hordas pantagruélicas y las draconianas tropas espartanas, pero esto se hará mucho más evidente dentro de –pongamos- 2 ó 3 décadas. Se apreciarán por la calle dos fuertes contrastes, a una señora “fit” estupenda de la vida, corriendo con sus gafas de realidad virtual acopladas (esquivando carnosaurios virtuales que la persiguen en medio de una frondosa jungla antediluviana), mientras que por el “carril de lentos” discurre un adolescente mórbido, de 250 kilos de peso, el cual levita en una silla anti-gravitatoria... artefactos que ya existen, o cuasi (foto).

Así las cosas, y aunque haya repuntado un modesto crecimiento entre los deportistas recreacionales, el escenario para el año 2100 entre los ciudadanos bien podría acabar de esta guisa: 10% de gente “fit”, que practica deporte, come alimentos orgánicos y/o de temporada y dispone de suficiente tiempo o cash para sostener tales “caprichos”; y el 90% restante de la población, obesos-diabéticos-hipertensos (va todo en el mismo paquete) sedentarios recalcitrantes de clase social media –o directamente pensionados de por vida- que mangonearán en sus cubículos mirando proyecciones holográficas en bucle, a la vez que devoran guarrerías plastificadas, irradiadas, asépticas, ultrapalatables... que vendrán servidas en drones. En la clarividente película de Disney, “Wall-E”, se retrata de una forma estupendísima el –más que- probable desenlace de la raza humana, de no tomarse las contramedidas oportunas, una casta humanoide postrada en un sillón que levita, absorta en las redes sociales y totalmente indiferente al mundo que le rodea.

Lo único que puede hacer este humilde servidor aquí y ahora, a la hora de aportar su granito contra esta lacra y como así viene haciendo durante casi una década, es que algunos de ustedes (aunque sean unos pocos-poquitos) tomen como buenos estos sinceros consejos, para conseguir apartarlos en la medida de lo posible de tan aciago escenario. A cuidarse.