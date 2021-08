‘What if?’, serie de animación de Marvel que rompe tópicos

¿Y si Capitán America fuera una mujer británica? ¿Y si Black Panther formara parte de Guardians of the Galaxy? Estas juguetonas hipótesis componen la traviesa premisa de What If...?, la primera serie animada de Marvel en Disney+ y que explora las infinitas realidades paralelas del multiverso.

Con nueve episodios que se estrenarán cada semana a partir del miércoles 11 de agosto, What If...? retuerce y amplía la enrevesada narración entrelazada del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) de la mano de Jeffrey Wright, que presta su voz al personaje de The Watcher. “Este es un multiverso grande en el que hay algo para todos”, aseguró en una entrevista con Efe.

The Watcher es el narrador omnisciente de la trama: un guía solemne y todopoderoso que observa y muestra todas estos “desvíos” de la historia troncal del MCU.

En principio, The Watcher ni puede ni debe interferir en las historias de la serie, pero Wright, con picardía, dejó la puerta abierta a que su personaje se salte las reglas en algún momento.

“Lo que pasa con todos los personajes que encontramos en Marvel es que son poderosos pero también tienen limitaciones, tienen debilidades. The Watcher es extremadamente poderoso, pero también tiene sus grietas así que veremos qué significa eso en adelante”, comentó sin dar más detalles.

Estrujar el tiempo y alterarlo a su antojo es algo con lo que el MCU ha jugado de forma habitual. Ahí están, por ejemplo, los viajes temporales de la muy reciente Loki o las tretas en el pasado de Dr. Strange para vencer en el futuro a Thanos en la apoteosis de Avengers: Endgame (2019).

En este caso, What If...? va más allá al imaginar, con capítulos autoconclusivos y narraciones independientes, cómo serían las historias de MCU si se contaran de otra forma o si sus personajes desempeñaran roles diferentes.

Por ejemplo, en el primer episodio Captain America no existe ni Steve Rogers (Chris Evans en las películas) es un superhéroe, ya que su lugar con el escudo en la mano y luchando contra los nazis en la II Guerra Mundial lo ocupa su pareja Peggy Carter (Hayley Atwell).

Este caso prueba que crece la moda de trasladar las viñetas al universo televisivo.