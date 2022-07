WOS Festival x SON Estrella Galicia vuelve con grandes estrenos

Santiago. WOS Festival x SON Estrella Galicia posicionará a Santiago de Compostela y Galicia en el universo de la creación contemporánea y la música de vanguardia. Entre el 8 y 11 de septiembre, la ciudad albergará propuestas en torno ‘al riesgo y la exploración’, con el objetivo de ofrecer una alternativa cultural y artística en la que descubrir y disfrutar de experiencias únicas, en el marco incomparable de un casco urbano e histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Con la música como motor principal, pero con una clara vocación multidisciplinar, el evento regresa en esta edición a su formato habitual tras haber realizado una edición reducida el año pasado. En 2019, WOS Festival x SON Estrella Galicia fue galardonado como mejor festival indoor de Europa.

A lo largo de las próximas semanas se desvelará el resto de la programación de música, así como el resto de programas de cine, instalaciones, talleres y pensamiento y debate.En esta VI edición el festival presentará los estrenos en España de conciertos audiovisuales protagonizados por algunos de los artistas que actualmente están marcando el ritmo de la música actual.

Por un lado, Caterina Barbieri, música, compositora y productora italiana cuya trayectoria la ha convertido en una de los referentes del post-minimalismo actual, presentará en España el espectáculo audiovisual que acompaña a su nuevo álbum, Spirit Exit (light-years), con los artistas visuales Marcel Weber (MFO) y Ruben Spini. El disco fue lanzado este mes de julio, y se posiciona como uno de los candidatos a mejores discos de este año. Por otro, el alquimista sonoro francés Aho Ssan y el artista multidisciplinar keniata KMRU, dos de los autores de varios de los álbumes de electrónica más importantes de 2020, se unen ahora para presentar Limen (Subtext): un espectáculo audiovisual intenso, potente y emocional lleno de dualidades conjugando los perfiles opuestos de ambos artistas.

Entre los inolvidables conciertos que podrán verse por primera vez en España en el marco de esta edición, destacan: La presencia del estadounidense Brian Leeds, más conocido como Huerco S., quien en la actualidad está trabajando en el concierto de presentación de su aclamado nuevo álbum Plonk (Incienso), tras seis años de parón. Su anterior álbum, For Those of You Who Have Never (And Also Those Who Have) (Proibito, 2016), fue escogido por la revista Pitchfork como uno de los 50 mejores álbumes de ambient de la historia; Blackhaine. Promete ser uno de los puntos álgidos del festival con la presentación de su último trabajo, Armour II, una obra de hip hop experimental llena de nihilismo, agresividad, vulnerabilidad y conciencia social, entre otros artistas.

El programa musical contará también con la presencia de grandes artistas dedicados a la experimentación con el sonido, los instrumentos y las emociones. Pan·American vendrá a presentar, por primera vez en España, su recién publicado The Patience Fader (Kranky); la danesa Sofie Birch, artista multidisciplinar presentará por primera vez en España Holotropica, su gran nuevo álbum, mientras que el acordeonista polaco Zbigniew Chojnacki, presentará en el marco del festival su innovador concierto Accordion/Live Electronics. ECG