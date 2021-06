Xaime Quesada Blanco: en el campo de los lenguajes geométricos

no será posible saber cómo Xaime Quesada Blanco (Ourense, 1975-2006) se habría enfrentado a su trabajo con el paso de los años; intuyo que nos llevaríamos grandes sorpresas y ese convencimiento se me presenta siempre que tengo la oportunidad de volver a ver su obra, madurada tempranamente en el campo de los lenguajes geométricos que abrazó con total entrega. Es posible que en adelante, cuando se pueda revisar su legado con la distancia precisa, dentro del contexto de su generación, se le considere de un modo más acorde con la realidad de su obra, al margen de las raíces familiares; es cierto que siempre mantuvo un estrecho vínculo con su padre, Jaime Quessada, pero ahora, la figura de Xaime hijo necesita abrirse a la comprensión, a la percepción de otras miradas más neutras en donde lo previo y estimulante sería valorar su obra por su significado, sin más connotaciones, centrando esa atención en lo que logró aun a pesar de la cortedad de su existencia, que se resume en una producción considerablemente original y numerosa, a la que añadir creaciones escultóricas: Homenaje al Camino de Santiago (Pontevedra, 2002) o el mural (2002) de grandes dimensiones para un edificio particular en la calle Riego de Agua de A Coruña.

En 2006, Quesada Blanco tenía un futuro prometedor y estaba labrando su camino; no era fácil el empeño, aquí en su tierra y hay que admitir porque realmente fue así, que se encontró con dificultades en el reconocimiento, posiblemente por la falta de atención sincera hacia su trabajo; si bien es cierto que las circunstancias familiares le fueron favorables, se ha echado en falta la observación independiente hacia su obra y lo que no sucedió entonces, bien podría ocurrir ahora.

Xaime había nacido en un ambiente plenamente creativo; contó desde niño con unas vivencias y un aprendizaje privilegiado, que daría forma a su personalidad; su irrupción como artista se produce pronto, como lo fue precozmente la opción de decidir su camino y ajustar sus intereses para centrarse en una obra que diese la medida de sus inquietudes.

De sus primeros años adolescentes han quedado una serie de pinturas y dibujos que dejan al descubierto su anticipación, elecciones e influencias: Egon Schiele, Der Blaue Reiter, las Vanguardias rusas, el cine de Fritz Lang, aunque poco después emprendería un camino concreto, instalado en una actitud que tendría en el uso de la abstracción y la geometría, en la experimentación matérica, una firme base de la que partir; en ese convencimiento todo comenzó a suceder rápidamente, en poco tiempo se propuso grandes retos que fueron cumplidos en el entorno de los veinticinco años.

En los comienzos del 2000, ya se observan los resultados del estudio en torno a la geometría y la luz con referentes confesables y destacables como eran el arte cinético latinoamericano, Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz Diez, Julio Le Parc, la obra de Eusebio Sempere y Pablo Palazuelo; sin embargo en el transcurso del tiempo fue añadiendo sus propias visiones, compartiendo aquello que le importaba, y estas se desarrollaron a la par que el artista adoptaba un lenguaje personal definitivamente insertado en un territorio marcado por el juego de líneas y círculos, que adquirieron dinamismo, movilidad, desenvueltos en grandes espacios de color; la narración veraz de lo que era su mundo quedaría escrita en el universo del artista: el amor al deporte, la música techno, el cine de ciencia ficción, los videojuegos, la trilogía Matrix... todas aquellas nuevas formas de comunicación que se incorporaban a su vida cotidiana, y con ellas la percepción de los acontecimientos desde esos nuevos canales de difusión, propicios para la búsqueda de soluciones innovadoras que se vieron reflejadas en series temáticas.

Sin embargo, aunque su obra se podría interpretar como inacabada, por el contrario mantiene una unidad en sí misma, cerrada, finalizada, no contaminada y con la frescura y viveza intactas de entonces.