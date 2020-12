Xavier Argemí recuerda que “la vida es maravillosa”

PATOLOGÍA RARA Xavier Argemí nació en 1995 en Sabadell y cree que “la vida es maravillosa”, pero a sus 25 años dice estar preparado para morir porque la distrofia muscular de Duchenne que le diagnosticaron el 11 de marzo de 1999, con sólo tres añitos, ya no le deja caminar, ni comer, ni hablar, ni casi respirar.

“Miro con otros ojos tanto a la vida como a la muerte”, confiesa en el libro que ha escrito, Aprendre a morir per poder viure (Aprender a morir para poder vivir, de Rosa dels Vents), en el que explica sus vivencias, relata cómo ha llevado la enfermedad y, sobre todo, homenajea a su familia, que le ha ayudado a superar todos los tropiezos.

Seguidor del Sabadell y del Barça, amante de la naturaleza y los animales, ultima sus estudios de Multimedia en la Universitat Oberta de Catalunya.

En silla de ruedas, necesita ayuda para desplazarse, beber, para cualquier necesidad que implique movimiento porque los músculos le han dejado de funcionar.

“Sé que es progresivo, sé lo que implica, sé como avanzará todo. He aprendido a vivir con la muerte a la vista, o lo que es lo mismo, he estado aprendiendo a morir para poder vivir”, dice el joven que en noviembre de 2108 decidió que no quería ir más al hospital y recibe cuidados paliativos a domicilio. paco niebla