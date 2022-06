Xesús Alonso Montero inicia os actos do centenario de Luz Pozo Garza

Foi o encargado de introducir o relatorio inaugural, a cargo do académico da RAG Xesús Alonso Montero, nun acto no que estivo Carmen Blanco, directora do Comité Científico da programación.

Na conferencia abordáronse os poemas de Luz Pozo sobre Rosalía, un dos grandes capítulos da súa obra nos que expresa episodios biográficos e literarios sobre a autora.

Desenvolveuse unha mesa redonda en relación á obra literaria da homenaxeada, da que formaron parte o escritor Xosé María Álvarez Cáccamo, o poeta Claudio Rodríguez Fer, a escritora e profesora da Facultade de Filoloxía da UDC Olivia Rodríguez González e o crítico literario Armando Requeixo.

Esta actividade complementa a exposición Constelación Luz. Luz Pozo Garza (1922-2022), poesía, arte e vida, organizada polo Goberno galego e inaugurada o 9 de xuño. A mostra expón documentos acompañados de paneis onde se recollen poemas e unha narración cronolóxica para contextualizar a traxectoria vital e artística da autora. Poderá verse na Biblioteca de Galicia ata o 17 de outubro.

Ademais, coincidindo coa data exacta do nacemento de Luz Pozo Garza, o 21 de xullo, terá lugar o concerto musical e literario Sol de Medianoite. Celebrarase no auditorio do Edificio Fontán da Cidade de Cultura, que correrá a cargo dun elenco musical vinculado á Orquestra Sinfónica de Galicia, integrado por instrumentos de corda.

Serán doce cancións sobre o libro homónimo da autora para mezzosoprano e orquestra con lectura de extractos do texto orixinal.

As homenaxes terán unha pegada no eido audiovisual. Presentarase o documental Na procura da luz, da fotógrafa Rosa Taboada cun percorrido pola súa vida e obra. ecg