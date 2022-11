Xesús Palmou, novo integrante do plenario do Consello da Cultura Galega

O Consello da Cultura Galega aprobou en sesión plenaria o plan de actividades para 2023. A celebración do corenta aniversario, a internacionalización da cultura galega e a acción exterior centrarán un ano en que a institución continuará coa súa actividade habitual de investigación, documentación, arquivo e asesoría. Entre as actividades previstas para o vindeiro ano destaca o foro Pensar o mundo desde Galicia, no que destacadas personalidades reflexionarán sobre sete temas, entre eles a intelixencia artificial, as sociedades multiculturais ou unha revisión dos modelos para unha economía de cultura. Ademais, incorporouse ao pleno Xesús Palmou, en representación da Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación.

A presidenta iniciou a súa intervención explicando que este mércores compareceu en sede parlamentaria no marco das sesións informativas en relación co Proxecto de lei de orzamentos. O orzamento da institución para o próximo ano é de 3 075 773 euros, 233 373 euros máis que en 2022, o que supón unha suba dun 8,2 %. O plenario aprobou as contas, así como a programación que a institución desenvolverá o vindeiro ano, cando se celebrará o aniversario da institución que se entrelaza, en parte, co plan de acción ordinario. Ademais, incorporouse ao Plenario do CCG Xesús Palmou, en substitución de Domingo Bello Janeiro, por decisión da Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación. Tal e como marca a normativa da institución, no caso dos membros representativos son as institucións que conforman o plenario do CCG quen designan os seus representantes.

Celebración do 40 aniversario. O CCG celebrará o vindeiro ano o 40 aniversario da institución. A programación, definida por unha comisión formada por Ramón Villares, Xosé M. Núñez Seixas, Dolores Vilavedra, María Xosé Porteiro, Marcelino Fernández e Rosa Aneiros, está centrada en tres eixes. O primeiro busca facer un repaso pola historia da institución en función das actividades, persoeiros ou fitos máis salientadas; o segundo eixe pretende facer reflexionar sobre a institucionalización da autonomía galega e o papel da cultura e da xestión cultural dentro desa evolución. Por último, o terceiro reflexionará sobre o futuro do país a partir de sete temas centrais. Este foro chamarase Pensar o mundo desde Galicia, e, entre marzo e novembro, contará con especialistas recoñecidos en cada un deses ámbitos.