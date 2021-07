XII Premio Traballo Fin de Mestrado do Cpeig

Santiago. O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig) convoca a décima segunda edición do Premio Traballo Fin de Mestrado en Enxeñaría Informática. O galardón quere ser un estímulo para os estudantes e titulados recentes ou mestrados en Enxeñaría en Informática.

Tal como se recolle nas bases do certame, poden concorrer ao premio todas aquelas enxeñeiras e enxeñeiros en informática que presentaran nunha universidade galega o traballo fin de mestrado da Enxeñaría en Informática nos anos 2019, 2020 e 2021.

Aqueles estudantes que queiran optar ao premio do Cpeig poden remitir a documentación precisa (ficha resumo do traballo, resumo e memoria completa do mesmo) ata o día 27 de setembro ao seguinte enderezo electrónico: informacion@cpeig.gal.

As bases e o formulario para presentar a candidatura están xa dispoñibles no portal www.cpeig.gal.

Mediante a organización deste premio, o colexio busca achegarse ao colectivo estudantil e defender as vantaxes da colexiación, ademais de estimular o traballo dos estudantes. Os tres finalistas terán dereito a un ano de colexiación. O gañador ou gañadora recibirá, ademais, unha gratificación económica de 1.000 euros. redacción