Xosé M. Núñez Seixas gaña o Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2020

Santiago. O historiador Xosé Manuel Núñez Seixas fíxose, coa obra De imperios e danzas: poéticas da pluralidade territorial no fascismo español (1930-1975), co Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2020.

O galardón convócano conxuntamente a Xunta de Galicia e a Editorial Galaxia co apoio de Caixa Rural Galega. Está dotado con 3.000 euros e coa publicación da obra pola devandita editorial.

O xurado, que concedeu o premio por maioría, destacou a calidade e variedade temática dos orixinais presentados, así como a capacidade analítica do traballo seleccionado.

De imperios e danzas: poéticas da pluralidade territorial no fascismo español (1930-1975) presenta, cun estilo diáfano e crítico, o fenómeno da utilización do folclore e dos seus símbolos por parte do fascismo, baseándose nunha ampla e rigorosa documentación e aplicando un enfoque contrastivo entre as diferentes nacionalidades históricas. A obra salienta a actualidade do tema ao vincular os feitos históricos co presente. ECG