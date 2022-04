Desde el punto de vista catalográfico, un libro se identifica por una serie de elementos que, juntos, permiten individualizar la obra de que se trata, respecto a otras que pudieran compartir alguno de los elementos escogidos. Los más significativos, como es sabido, son los referidos a autor, título y pie de imprenta, sin que podamos desdeñar los que hacen referencia a sus caracteres externos, y por supuesto, la materia o asunto de que trata. El conjunto se identifica con un número que garantiza el Depósito Legal que se ha hecho en la Administración competente del número estipulado de ejemplares, al igual que el número de identificación internacional, el ISBN o International Standard Book Number, número compuesto por 13 dígitos que identifica un libro específico, una edición o un producto relacionado con los libros.

El título del libro, Xulio Maside, es el nombre que identifica a un pintor que en su vida profesional fue médico anestesista. Un médico que pinta (me cuesta utilizar el pasado) y es un detalle no banal, porque caracteriza una buena parte de su obra. La cuidadísima edición es de María Esther Rodríguez Losada, esposa del artista, y el delicado diseño y edición gráfica corresponden a Xaime Fandiño. En la obra se diferencian tres partes, una primera en papel couche para la Cronobiografía del artista realizada por María Esther Rodríguez que la acompaña con reproducciones en blanco y negro y en color, títulos y numeraciones de las obras en cálido color sepia. Una segunda, formada por las páginas centrales, incluye las colaboraciones, en hojas de delicado color crema, y finalmente, una tercera parte, con vuelta al couche para las magníficas reproducciones en blanco y negro y en color, agrupadas bajo los epígrafes de Pintura, Parellas, Debuxos de Hospital, Retratos, e Ilustración.

El pintor Xulio Maside centra, pues, el contenido del libro, con varias aportaciones referidas a su vida y obra, comenzando por la de la propia María Esther Rodríguez Losada, que encabezaría la mención de responsabilidades con su apellido y nombre, seguido de [et al.], al tratarse de más de tres contribuciones, cinco en concreto. La suya, Cronobiografía en torno á figura de Xulio Maside, que sin duda conoce muy bien, pues María Esther, además de esposa del pintor, es la principal biógrafa y difusora de su obra y la de su tío Carlos Maside. Pero no hace una biografía al uso, pues escapa de la narración cronológica simple, para ofrecer los avances en su producción pictórica y sus exposiciones, intercalados con las crónicas y artículos de críticos de arte que los glosan, con dibujos, retratos, paisajes y fotos, aunque sólo aparezca una de la pareja, que fue la más hermosa de las que pasearon su noviazgo por la Alameda de Santiago en los años 60. Y deja claro el compromiso del sobrino con la renovación estética, su apoyo a movimientos colectivos, y su vinculación con el pensamiento de izquierdas y galleguista, que le venían de herencia de su tío Carlos. Los apartados en que María Esther divide su cronología son expresivos:

- Entre a pintura e a medicina. Finais anos 50 e 60.

- Fin da ditadura e a ‘outra pintura’. Anos 70.

- Os prolíficos anos 80. Anos 80.

- A consolidación creativa dos 90. Anos 90.

- O recoñecemento dunha carreira artística. Anos 2000.

Los otros autores y sus aportaciones, amparados por el [et al.] son Xosé Ramón Fandiño Veiga, que evoca a Carlos e Xulio Maside con Díaz Pardo como homo faber do Laboratorio de Formas; Goretti Sanmartín Rey, que relata Os tres tempos da miña relación con Xulio Maside; Carlos L. Bernárdez, que caracteriza A pintura de Xulio Madide: tensións e equilibrios, y finalmente, Fátima Otero, que trae a colación la relación del pintor con la humanidad, en sentido genérico y un tanto abusivo, porque ese paisaje a que alude está compuesto mayoritariamente por mujeres: Xulio Maside a paisaxe humana.

Entre todos ellos nos construyen un variopinto relato biográfico, que resumimos.

Nace Xulio Maside en Vigo en 1933, pero se traslada a Santiago en 1940, que será su lugar de residencia y de referencia, pues al morir su padre queda bajo la tutela de su tío el pintor Carlos Maside, que fue su primer maestro e influencia decisiva. Paisajes abstractos, sin figuración, constituirán su obra inicial hasta su marcha a Madrid a cumplir el servicio militar, en 1959, donde se relacionará en el Círculo de Bellas Artes con Antonio López y Manuel Viola, frecuentará el Café Gijón, las exposiciones y la bohemia; y se abrirá a influencias impresionistas, fauve, cubismo y pintura castellana, de Benjamín Palencia, que gustaba mucho a su tío Carlos y se interesará por la técnica del grabado. De vuelta a Santiago participará en 1961 en la creación de la Asociación Cultural O Galo, la primera asociación cultural en Galicia en el franquismo. (María Esther Rodríguez).

Posteriormente, en 1963, irá a Barcelona, a formarse como médico anestesista en el Hospital Sant Pau (Fandiño), tomando contacto con grupos vanguardistas como O Paso y el catalán Dau al Set y se interesará por la técnica del grabado (Otero); De vuelta a Santiago, ingresará en el Hospital Clínico, como médico anestesista, hasta su jubilación. A partir del 65, la pintura, el activismo cultural y la medicina serán los tres ejes de sus actividades.

Los 70 vendrán marcados por su participación en las exposiciones antifranquistas de Milán y su viaje a París, en el 73, meca de todos los pintores contemporáneos (Rodríguez). En el curso 1988-1989, un grupo de jóvenes interesados en la cultura, entre los que estaba Goretti Sanmartin, resolvió relanzar de nuevo la Asociación Cultural O Galo, para lo que contó con la ayuda de Xulio Maside, mucho mayor que todos ellos, quien también se involucraría años después en la recuperación del legado de su tío Carlos, depositado en el Museo Castrelos de Vigo, apoyado en la Plataforma Carlos Maside, que conseguiría finalmente ubicarlo en Santiago, en la Fundación Granell. (Sanmartín).

Los 80 serán también los años de su experimentación con los collage y, en sus propias palabras, permanecen en sus obras elementos fundamentales de su concepto plástico, como la ambigüedad temática y su desdramatización, con la utilización de colores más brillantes, mayores formatos y uso del acrílico. En los 90, participará en la exposición intenacional de BadEssen, y los 90 verán su consagración como pintor reconocido (Rodríguez).

Y llegamos finalmente a la actualidad, tras un proceso continuo de experimentación, innovación y de trabajo continuado, lo que se ha traducido en una obra ingente, que refleja las numerosas influencias, experimentaciones y evoluciones como dibujante, pintor y grabador. En ellas se manifiesta su bagaje cultural, literario, poético y por supuesto pictórico (de “prodixiosa memoria poética”, dice de él Fandiño, que señala también la relación de Carlos Maside con García Lorca, con motivo de la estancia de éste en Santiago en 1932).

Sus glosadores han identificado en los años 70 la influencia del clasicismo moderno picassiano, los ecos suavizados de Francis Bacon y la sombra del trabajo de Luis Gordillo, influencias que se irán atemperando a la búsqueda de un estilo propio, al tiempo que se apodera de ciertos temas y modelos de la historia del arte, en que sus desnudos, sus parejas, sus danzantes, oscilan entre lo apolíneo y lo dionisíaco, y sus pinturas muestran una preocupación creciente por la luz y el color y se centran en la figuración (Bernárdez).

El libro se cierra con una tercera parte de magníficas reproducciones, agrupadas así:

1º Pinturas, con sus paisajes, marinas desprovistas de figuración humana, un tanto ingenuos y figuraciones abstractas y de tonalidad oscura donde aparecen temas que serán recurrentes, como sus desnudos femeninos, el “mirón” y sus saltos a la representación de parejas y tríos, con títulos, cuando los tiene, sugerentes: Señoritas de Santiago, Espidos no campo, Trío, Danza, Cabalo Branco.

2º Collages. A partir de la simplicidad de materiales, pastel, cordel y periódicos, obtiene unos resultados de intenso lirismo que marcan una de sus más interesantes líneas de creación. Se reproducen además numerosas obras varias. Como hombre culto, que conoce la tradición pictórica, recurre también a la temática mitológica, adaptada a su terreno, como muestran títulos como Pandora, Penélope o Lady Godiva, heredera ésta de la temática del rapto de Europa (Otero) e identificamos el reflejo de las tres gracias rubenianas en su Parladoiro, y en su explícito As tres Grazas, y la caída de Faetón o de Ícaro en su Fuxida.

3º Parellas. A veces tríos, las más de ellas parejas, casi siempre desnudas o con poca ropa, y a las que la tensión amorosa hace aproximarse, tocarse, besarse, devorarse, fundirse, poseídos de un frenesí erótico. Siempre dentro de un marco indefinido o un ventanal que las contiene, y que nos convierte en testigos de la acción que se desenvuelve en su interior. En ocasiones, se hace en presencia de un testigo vestido, de espaldas a nosotros, que somos nosotros, y que ha sido comparado a los viejos de Tintoretto espiando a Susana (Otero), y que a mí me recuerda más a los personajes de Magrit en sus sueños surrealistas. Es el “espreita” (espreitar = vigilar, cotillear con morbo, a escondidas) el “mirón”, que circunstancialmente es sustituido por un gato, que vigila, alarmado y curioso, la actividad de la pareja, y que sin duda tiene otro simbolismo, pues como espectador me niego a identificarme con un gato, aunque pueda compartir su morbo. El gato es sustituido en ocasiones, por una cobra, de connotaciones tan cristianas, o por un can, mero testigo mudo.

4º Pinturas de hospital. Reproduce, de acuerdo con la rúbrica, pinturas y dibujos de tema hospitalario, escenas de quirófano, de línea más sencilla y realista, especialmente en los dibujos, que son parte de sus abundantes contribuciones a publicaciones y congresos de carácter médico.

5º Retratos. Incluye obra pictórica y dibujos de un poderoso realismo, donde la línea segura identifica lo esencial del retratado, con una capacidad asombrosa de captar la personalidad del modelo, sean familiares, amigos, o conocidos.

6 Ilustraciones. Siguió Xulio Maside la tradición ilustradora de Castelao y Carlos Maside, apoyado en su capacidad innata de dibujante, practicando modalidades de carácter científico, literario, periodístico, o cartelismo publicitario. Se reproducen algunas de sus colaboraciones para A Nosa Terra, en que queda claramente reflejado su compromiso político.

Hasta aquí el libro, excelente de contenido y primoroso de composición.

Xulio Maside falleció la noche del sábado, día 10 de abril de 2022, a punto de cumplir los 90 años. Deja tras de sí, en lo biológico, tres hijos y un nieto, y en lo intelectual, una ingente obra pictórica que lo ubica entre las figuras más significativas de la plástica gallega. Su fallecimiento casi ha coincidido con esta publicación que lleva su nombre, Xulio Maside, en una cuidada edición no venal de la Diputación de Coruña, que he reseñado a partir del ejemplar dedicado a mi esposa y a mí, A Amalia e Pedro con todo cariño, el día 1 abril, el último ejemplar que firmó.

NOTA: Xulio Maside. Edición a cargo de María Esther Rodríguez Losada.