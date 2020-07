XVI Premios Frei Martín Sarmiento

Este galardón, que naceu no ano 2003 co obxectivo de fomentar a lectura do libro en galego, anunciou a finais do mes de maio os gañadores da XVI edición. Mereceron os galardóns das seis categorías as seguintes obras: o libro-disco A casa do terror, de Xoán Curiel; o poemario Macedonia de versos, de Concha Blanco e Lidia Nokonoko; a historia de esperanza, humor e fantasía O xeito das froitas, de María Reimóndez; o relato a prol da inclusión Brian, o chinés, de David Daniel Vázquez; a banda deseñada Novo mundo. Isabel Zendán na expedición da vacina, de El primo Ramón, na que se conta a xesta desta coruñesa; a homenaxe a un clásico da literatura universal Efecto Franskentein, de Elia Barceló, que reivindica a igualdade entre sexos; e O pasaxeiro 19, de Carlos Vila Sexto, unha intrigante historia de crime e misterio. Parabéns a todas as obras premiadas escollidas polo lectorado infantil e xuvenil.

