Yolanda Castaño, gañadora do Premio González Garcés

A obra presentada baixo o título As falsas autónomas, que unha vez aberta a plica resultou ser da autoría de Yolanda Castaño, é a gañadora do XXI Premio González Garcés de Poesía da Deputación da Coruña.

O xurado, que se reuniu onte, estivo formado polas poetas Pilar Pallarés, Alba Cid, Susana Sánchez Aríns, Ismael Ramos e Daniel Asorey, este último gañador da anterior edición do premio xunto a Lupe Gómez, e presidido polo deputado de Cultura, Xurxo Couto. Como secretaria actuou a xefa do Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes, Mercedes Fernández-Albalat Ruiz.

No seu informe, o xurado valorou “o tratamento temático das vidas precarizadas, facendo fincapé no eido laboral e cultural desde unha marcada perspectiva de xénero”.

Indicou, ademais, que considera “positiva a orixinalidade do tema, escasamente abordado na poseía galega.” No plano formal, salienta “a ironía no discurso, as referencias meta-literarias e a pericia na construción do poema” Yolanda Castaño convértese, deste xeito, na última incorporación á nómina de gañadoras do González Garcés de Poesía da Deputación da Coruña entre as que se contan nomes como os de Lupe Gómez, Daniel Asorey, Eli Ríos, Lorena Conde, Luz Pozo Garza, Xosé María Álvarez Cáccamo, Marta Dacosta ou Estevo Creus.

Yolanda Castaño é poeta, filóloga, tradutora, videocreadora e xestora cultural coa súa propia residencia para escritores e escritoras na Coruña. Desde 2009 dirixe obradoiros literarios, obradoiros internacionais de tradución poética, festivais e ciclos de poesía sempre con autores e autoras galegas e internacionais. Entre outros recoñecementos, recibiu o Premio Nacional da Crítica 1999, Premio Espiral Maior 2007, Premio Ojo Crítico 2009, Premio Fundación Novacaixagalicia, Premio Irmandade do Libro “Autora do Ano” 2014 ou Premio Estandarte ao Mellor Poemario publicado en España en 2020.