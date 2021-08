Zahara, estrella de hoy en el festival Noroeste

Zahara, una de las cantantes pop de más éxito en nuestra escena a nivel de salas de gran aforo (no llena pabellones pero, al tiempo) es el gran reclamo de hoy en el festival Noroeste de A Coruña.

La andaluza canta esta tarde a las 20:00 h. en el escenario Jaime Manso, situado en Santa Margarita, y nominado así en recuerdo del propietario de Discos Portobello. Zahara presenta los temas de un disco de título políticamente incorrecto, Puta, mezcla de pop y electrónica.

Y dentro del resto de esta segunda jornada de una cita patrocinada por Estrella Galicia cuya programación de conciertos de entrada libre (con invitación) concluye mañana, Alice Wonder actúa hoy a las 13 h. en el escenario Nonito Pereira (Praza María Pita), área que homenajea al añorado periodista coruñés, donde a las 19 h. canta la chilena casi ya madrileña Javiera Mena, amiga del pop electrónico de alma alegre y bailable. En el campo de la Leña, hay hueco para Ataque Escampe (13 h.) y Chasis (19 h).

Y a las 20 horas llega al Parque de Europa el gallego fronterizo Víctor Coye, quizá, y sin quizá, el primer músico pop que en este país de países mezcló sin complejos lo latino, lo verbenero y el rock en sus tiempos ochenteros con Los Coyotes; el de Tui, hiperactivo, publico hace unos meses un libro llamado Días de Alarma (Penguin Random House) y da el testigo musical esta noche a Tito Ramírez (22:30 h.), para una cita que, como ya es habitual hasta que nos quitemos de encima la pandemia, cuenta con aforo limitado (a 400 personas en cada escenario), sillas, distancia, controles, etc, siendo casi todo el cartel ya un enorme sold out ya que volaron las entradas por el deseo que tenemos todos de curar el alma disfrutando de buena música en directo .

Y en María Pita, a las 22.30 horas, turno este sábado para Cimafunk, alias del cubano Erik Alejandro Iglesias, a quien muchos vimos en 2019 en la sala Capitol de Santiago (y otros anteayer en el Monte do Gozo) presentando su renovación del son cubano trufado de funky, metiendo a a la isla en el siglo XXI donde el pop latino urbano arrasa y no siempre por caminos de reguetón, como prueban temas suyos del estilo de Me Voy. Viene de girar el pasado julio por Francia e Italia.

A las 22.30 horas, en Santa margarita, el productor y multinstrumentista catalán Raül Refree se allega a la ciudad herculina con el repertorio fadista que hila junto a la vocalista lusa Lina, para revisarjuntos temas de la gran Amália Rodrigues, esa dama de los pies descalzos que se convirtió en leyenda eterna de la música en Portugal.

Del domingo, destaca la presencia de The Soul Jacket, formación viguesa que mezcla el soul con el rock norteamericano de los años setenta; los enérgicos Mujeres, los elegantes Marlango (Leonor Watling es algo irregular en directo pero cuando está bien, su voz, justa y serena,sale la luna); el eclécticco Baiuca, de lo más fresco de la nueva escena gallega; Morgane Ji, Bush Doctors (reggae), Dl Blando y Ptazeta,

El festival Noroeste tiene protocolo de prevención COVID: control de accesos, puntos de higiene y medidas de distancia para sacar adelante esta atípica edición sin nombres internacionales debido a la COVID limita las contrataciones. Todas las invitaciones están ya agotadas.



DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA Y ‘MOMENTOS RÍAS BAIXAS’. Por otra parte, la Deputación de Pontevedra presentó ayer el ciclo de conciertos Momentos Rías Baixas que, durante cinco días, se celebrará en el Náutico de San Vicente de O Grove, con un cartel “secreto” y en formato reducido. Así lo anunció la presidenta del organismo provincial, Carmela Silva, acompañada por el responsable del Náutico, Miguel de la Cierva. Se hará del 10 al 14 de agosto, en doble sesión: 13 h y 20 horas.