Zendaya y Lee Jung-Jae hacen historia con sus victorias en los Emmy

los ángeles. La estadounidense Zendaya y el surcoreano Lee Jung-Jae hicieron historia este lunes al ganar el Emmy a mejor actriz y actor dramáticos, respectivamente, por sus papeles en Euphoria y Squid Game (El Juego del Calamar), dos de los fenómenos televisivos del año.

Zendaya, a sus 26 años, se convirtió en la actriz más joven que gana dos veces el Emmy de interpretación mientras que Lee Jung-Jae se coronó como el primer actor que triunfa en los premios con un papel interpretado en un idioma diferente al inglés.

“Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no lo hago”, señaló la joven actriz al recoger el galardón frente a otras compañeras nominadas como Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Sandra Oh (Killing Eve) y Reese Witherspoon (The Morning Show). ecg