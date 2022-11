‘Zigzag’ falará hoxe do Día Internacional do Patrimonio

A capital grega atrae polos seus monumentos, pero conquista polas súas xentes. Entre templos e columnas, os habitantes de Atenas camiñan con paso firme cara ao futuro. Os espectadores da TVG poderán hoxe visitar esta cidade grazas a Corremundos, o programa que compara o traballo de profesionais que desempeñan o mesmo labor en Galicia e noutros lugares do mundo. Somos tan diferentes como pensamos? Ou parecémonos máis do que cremos?

Nesta entrega do programa, o equipo de Corremundos perderase en Varvakios, o lugar onde converxen os produtos máis frescos e saborosos de Grecia, incluído o mellor do mar Exeo. Pero os que prefiran facer a compra en Galicia sempre poden achegarse a Teis, que seica hai peixeiros moi xeitosos.

De volta en Atenas, o programa visitará un obradoiro de coiro que bebe da tradición helena, sen esquecer achegar un toque de modernidade aos seus bolsos e sandalias. Tamén coñecerá o taller dunha artesá galega que desde O Rosal crea pezas para clientes de todo o territorio nacional. E algúns de fóra das nosas fronteiras!

non lle chames amoR. No programa falarase hoxe longo e tendido sobre un dito moi famoso e controvertido: darse un tempo. A presentadora, Raquel Graña, preguntará se realmente funciona e se hai outros xeitos de comunicar a existencia de problemas na relación sen ter que recorrer a esa fórmula.

Nesta nova entrega, os convidados que se animarán a pasar un bo momento e contar as súas impresións sobre sexo son: Toño, un mozo que non cala nin debaixo da auga; Adrián e Rocío, unha parella que se coñeceu en Down Compostela e cuxo amor derriba todas as barreiras, e Octavio, unha persoa moi particular que está a día de hoxe descubrindo o verdadeiro amor.

A revista. O programa falará hoxe co cancro neuroendócrino, un tipo de tumor pouco frecuente e bastante descoñecido, que na maioría dos casos se descobre xa con metástase. Para abordar este tema, o programa contará coa presenza de Virginia Pubul, médica nuclear no CHUS, e Nieves Martínez, oncóloga do CHUAC.

Por outro lado, no marco da XII Semana coa Infancia de UNICEF, coa que colabora a CRTVG, ‘A Revista’ visitará en directo un centro educativo de Poio, en Pontevedra, recoñecido como referente na educación en dereitos.

O espazo da TVG tamén se interesará polos novos sinais de circulación que prepara a DXT. O Regulamento Xeral de Circulación cambiará algúns dos sinais e marcas viais a mediados do próximo ano. Ademais, a mobilidade estreará os seus propios gráficos e nace o sinal que prohíbe expresamente o paso aos patinetes eléctricos. Para analizar estas novidades, o programa contará coa profesora de autoescola Cristina Sinde.

zigzag. Como cada 16 de novembro, hoxe celébrase o Día Internacional do Patrimonio Mundial, que pretende concienciar sobre a importancia do coidado, protección e preservación dos bens naturais e culturais. Para falar desta data, o programa Zigzag recibirá no estudio a investigadora, fotógrafa e divulgadora cultural Mar López, directora do Departamento de Historia e Antropoloxía do Instituto Europeo Campus Stellae e autora do libro Esgrafiados da Ribeira Sacra e o Camiño de Santiago. ecg