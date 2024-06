Nuestras neuronas pueden predecir el futuro mientras soñamos

Una observación directa y en tiempo real de la neuroplasticidad durante el sueño ha permitido a los investigadores concluir que algunas células cerebrales son capaces de "ensayar" experiencias futuras: durante el sueño, estas neuronas no solo estabilizan el recuerdo de experiencias pasadas, sino que además pueden mirar hacia el futuro y "probar" actividades que aún no han ocurrido.

Investigadores de la Universidad Rice y la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, concluyen en un nuevo estudio publicado en la revista Nature que un determinado grupo de neuronas tienen la capacidad de ensayar experiencias que aún no han ocurrido, mirando hacia un tiempo futuro y no solo fijando los recuerdos más recientes. El hallazgo indicaría que la creencia popularmente aceptada del carácter premonitorio de los sueños tiene en parte valor científico.

¿Los sueños anticipan el futuro?

La investigación realizada en roedores ofrece una visión sin precedentes de cómo las neuronas individuales en el hipocampo de las ratas estabilizan y sintonizan las representaciones espaciales durante los períodos de descanso, después de que los animales recorren un laberinto por primera vez. Pero el punto más llamativo del estudio es que estas representaciones no solo están relacionadas con experiencias pasadas.

En función de distintas hipótesis y estudios previos, los científicos partieron de la base de que algunas neuronas podrían modificar sus representaciones, orientándolas hacia la experiencia que prácticamente todas las personas en algún momento han atravesado: despertarse con una nueva comprensión de un problema o algo que, en cierto modo, estaría anticipando el futuro.

Para demostrarlo, los investigadores necesitaron rastrear cómo las neuronas individuales logran la sintonización espacial: se trata del proceso mediante el cual el cerebro aprende a navegar por una nueva ruta o entorno. Los resultados son realmente sorprendentes, ya que los especialistas pudieron apreciar cómo la neuroplasticidad ocurre durante el sueño, encontrándose con una interesante sorpresa.

Nuevos conocimientos sobre la neuroplasticidad

Según una nota de prensa, los científicos indicaron que durante el sueño estas neuronas pueden hacer algo más que estabilizar el recuerdo de la experiencia pasada. Observaron que algunas neuronas acaban haciendo otra cosa: los roedores habían aprendido durante el sueño a realizar una actividad que no conocían previamente, y que superaba a la información recibida antes del descanso.

El equipo científico pudo constatar que las representaciones espaciales creadas durante el sueño, analizadas mediante distintos métodos e imágenes cerebrales, se correspondían con los movimientos realizados por los roedores luego de la etapa de descanso.

Al ser expuestos por segunda vez al ambiente utilizado en la investigación, los roedores parecían haber aprendido nuevas cosas durante el sueño, como si el descanso les entregara información sobre el futuro. De acuerdo a un artículo publicado en Sleep Review, la investigación permite concluir que la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales, ocurre durante el sueño cuando algunas neuronas cambian sus representaciones para anticipar experiencias futuras.

Referencia

Retuning of hippocampal representations during sleep. Kourosh Maboudi et al. Nature (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-07397-x