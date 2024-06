El tiempo en Cospeito: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de junio

Hoy en Cospeito, el día comenzará con cielos poco nubosos, lo que permitirá que el sol brille con fuerza y las temperaturas sean agradables. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se vaya cubriendo y la nubosidad aumente, lo que podría llevar a una tarde bastante nubosa.

A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es muy baja, por lo que no hay riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto a las temperaturas, se espera que oscilen entre los 9°C y los 17°C a lo largo del día. Será importante llevar una chaqueta ligera para la mañana y la noche, ya que las temperaturas pueden descender bastante durante esas horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con valores que rondarán entre el 57% y el 88%. Esto significa que el ambiente no estará ni muy seco ni muy húmedo, lo que hará que el día sea bastante agradable en términos de confort.

En cuanto al viento, se espera que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 km/h y los 38 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican las temperaturas, por lo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de vestirse.

En resumen, el día en Cospeito para la fecha 2024-06-12 se presenta con cielos mayormente nubosos, temperaturas frescas y sin probabilidades de lluvia. Será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para los cambios en el tiempo. ¡Que tengan un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-06-11T21:01:10.