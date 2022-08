Aegama premia a Roberto Tojeiro y Lino de Prado

El pasado 28 de julio, organizado por la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama) se celebró en A Toxa el VIII encuentro internacional de empresarios gallegos por el mundo y la cena de gala en la que se entregaron los premios al empresario gallego del año en Galicia, otorgado a Roberto Tojeiro y al empresario gallego del año en América a Lino de Prado. Por la mañana tuvieron lugar las ponencias sobre Empresa Familiar y Fondos Next Generation, impartida por José María Varela y Fernando Vázquez, Socios de Deloitte en Galicia; La Moda Española en el Mundo, a cargo de Manuel Blanco, impulsor del Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPM y presidente de la Conferencia de Escuelas de Arquitectura de España, y por Guillermo García Badell, director del Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid, CSDMM, de la UPM; Los Avances Tecnológicos y la Empresas Next Generation, por parte de Andrés Escribano, Industry 4.0 & New Business Director de Telefónica; Sostenibilidad y Ave, impartida por Santos Núñez, director corporativo de Energía y Sostenibilidad de Renfe; Soluciones para No Residentes, organizada por Abanca con la intervención de la notaria Isabel Louro y de Alfonso Rodríguez Magdalena y Nicolás Santos del despacho de Garrigues. Las jornadas fueron del máximo nivel y tuvieron una gran aceptación y valoración por los asistentes.