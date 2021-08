Rías Baixas entrega premios a sus mejores albariños

El Salón Bazán del Parador de Cambados acogió la entrega de premios de la XXXIII Cata Concurso Rías Baixas Albariño de la Añada 2020. Al acto asistieron representantes de las tres bodegas premiadas: Adega San Salvador de Soutomaior, cuya marca Noelia Bebelia recibió la Medalla de Ouro; Agro de Bazán, que con Granbazán Verde, obtuvo la Medalla de Prata y Bouza do Rey, con un vino con el mismo nombre, se alzó la Medalla de Bronce. La actividad también contó con la participación del presidente del Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, Juan Gil de Araujo; el conselleiro do Medio Rural, José González; la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal; la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; las diputadas provinciales de Turismo e Xuventude y Centros Educativos, Ana Laura Iglesias y Noemí Otero; el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López; el secretario del Capítulo Serenísimo del Albariño, Pedro Piñeiro; la notaria de Cambados, María Elena Loira, y el secretario del Consejo Regulador, Ramón Huidobro, quien ejerció como maestro de ceremonias en el acto de entrega de los galardones y recordó que la trigésimo tercera edición de esta Cata Concurso contó con la participación de 49 muestras de la Añada 2020. El jurado que las evaluó estuvo compuesto por un total de 22 expertos, 12 del panel de cata interno del Consejo Regulador y un panel de cata externo escogido para la ocasión integrado por diez profesionales entre los que se encuentran tanto periodistas o críticos como sumilleres de prestigio. Gil de Araujo felicitó a las bodegas galardonadas y afirmó que las “46 restantes también son merecedoras de estos premios, porque todas las empresas de la D.O. se han aplicado en los últimos años para conseguir la máxima calidad. Los numerosos premios en certámenes nacionales e internacionales lo demuestran”. y habló sobre los retos del futuro: “aumentar la superficie de viñedo, que vaya destinado a pequeños viticultores para que puedan obtener rentabilidad; seguir trabajando para posicionar los vinos de Rías Baixas en los lineales y continuar la senda que marca la UE en materia de sostenibilidad: económica, medioambiental...”