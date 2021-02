Rosalía de Castro deja su huella en el Parlamento

El Parlamento de Galicia se sumó a la celebración del Día de Rosalía de Castro que tiene lugar cada 24 de febrero, coincidiendo con la fecha de nacimiento de la poetisa. En la Cámara gallega organizaron un acto simbólico consistente en la plantación, en el jardín del Pazo do Hórreo, de un hijo de la denominada figueira de Rosalía, un ejemplar centenario que entierra sus raíces al lado mismo de la casa museo de la poetisa y que, según la tradición, pudo ser plantado por la propia autora o por alguien de su familia, dado el aprecio que profesaba a esta especie. Con este acto, celebrado minutos antes del inicio de la sesión plenaria, el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Santalices Vieira, subrayó el “inquebrantable compromiso rosaliano do Parlamento de Galicia e de cantos del formamos parte”. Adelantó que la institución parlamentaria confía en enriquecer su programación cultural con la colaboración estable de la Fundación Rosalía de Castro, a la que agradeció su predisposición. El acto, en el que estuvieron el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; y el presidente de la Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira; contó con la actuación del gaiteiro Jesús Olimpio Giráldez Río que interpretó la pieza titulada Alborada de Rosalía y fue clausurado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien indicó que “Galicia é rosaliana porque Rosalía nos fixo tomar conciencia da nosa terra, da importancia do noso pobo e da relevancia de ter unha cultura e unha fala do noso. A súa obra foi a semente do bosque fértil que é a nosa lingua”.