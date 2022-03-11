РОϹϹИЯ
Juan L. Blanco Valdés
Nunca estiven en Rusia. Porén, como tantas outras paraxes do mundo, Rusia é deses sitios que a base dun enorme protagonismo no sufrido devir da humanidade, acaba por resultar tan familiar como a canción do colacao. Que nunca pisou vostede Alaska? Nin falta que fai: tras tantas pelis do gran norte, novelas de Jack London e documentais de glaciares inmensos, osos polares, aguerridos trampeiros e simpáticos inuits, o día que finalmente se decida a visitala será como ir a Baños de Molgas, a facer uso daquelas salutíferas augas. Cando en 2001 desapareceron as torres xemelgas do skyline de Manhattan, unha icona do século XX, foi para moitos como se ese cadro con escena de caza que levaba dependurado na sala da casa corenta anos fose substituído polo rectángulo de parede, pálida e despintada, que, como triste herdanza, deixa a súa ausencia.
Rusia, cos mujiks nas súas isbas, os tsares e o vodka; a Rusia dos Romanov, de Iván o Terrible, de Tolstoi e Rachmaninoff, de Gorki e Lenin, dos gulags, os tártaros e o transiberiano; a Rusia de Beria e o Volga é un territorio mítico de taigas e tundras, coníferas máis vellas que o mundo, cordais remotos, fríos polares e unha enxurrada de climas, etnias, linguas e relixións. Supoño que toda nación, grande ou pequena, discreta ou influínte, ten a súa cota de atractivo á vista dos demais. Por que os escoceses ou os napolitanos fixeron do seu whisky ou da pizza referentes da humanidade mentres a empanada ou o polbo á feira xogan na liga de modestos son enigmas de complexa interpretación. Pero así é. De Bulgaria ou Finlandia, por poñer un caso, fronte ao inventario ruso de elementos que veño de despregar, podería eu enumerar elementos culturais en moito menor número. Por aí andaba un chiste que, para alén do patetismo, ofrece moitos elementos á reflexión: un ruso culto coincide no tren cun españolito de andar por casa. O ruso exhibe tal artillaría de coñecementos sobre a cultura hispana (Velázquez, Falla, O Cid, Lorca, o museo do Prado, a catedral de Burgos...), que, absolutamente descolocado, o español só acerta a dicir: Moi rica a ensaladilla...
Como Francia, Rusia agasallou á Historia (perdón pola maiúscula) cunha revolución que cambiou o mundo. Motivos todos os cales (e outros que, por non resultar prolixo, prefiro omitir), teño a Rusia por unha das nacións con máis pedigree do planeta; pero, como adoita acontecer, nunca unha nación é directamente responsable dos seus fillos.
No actual episodio bélico con Ucraína, e contra o reducionismo dos mass media, supoño eu que andarán trufados algúns elementos máis (gas, potasa, cereais, petróleo, xeopolítica?) que a maléfica vesania de Vladimir Putin, neto dun dos cociñeiros de Stalin, e de quen a estas alturas xa non cabe engadir máis cualificativos despectivos, pois se lle teñen dirixido todos. Todos agás, tal vez, un: Putin é pequeneiro. Por que todos os megalómanos adoecidos de imperialismo agudo son sempre tirando a baixiños? O exKGB ruso mide dous centímetros máis ca o seu admirado antecesor e cinco menos que o Führer. Tirando de wiki, e máis por brincadeira que por chegar a ningunha conclusión absurda, fixen a media de estatura de Stalin, Franco, Hitler, Mussolini e don Vladimir cun resultado significativo: 1,69 cm (xa quixera o alcalde de Madrid!).
Pode que o mundo sexa o mesmo pero cambia coa perspectiva dende a que se examina. Acaso se o avó de Putin non se dedicara aos fogóns de Stalin, o seu neto nacera un pouco máis alto e agraciado, non con esa cara de vinagre, e non espertara hai dúas semanas cun flegmón, Ucraína estaría aforrando tanto sufrimento inútil.
