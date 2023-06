Ir bien vestido a trabajar no depende tanto de los requisitos particulares que tenga cada empresa, sino del buen sentido del gusto a la hora de escoger la ropa que tengan los trabajadores. Y aunque cada compañía puede tener su propia su propia política en este aspecto, te vamos a dar algunos consejos e ideas de outfit sobre cómo vestir en la oficina, tanto para mujeres como para hombres.

Para todas las empresas la imagen corporativa es fundamental ante sus clientes, ya que los consumidores aunque no lo hagan de manera consciente, de manera inconsciente pueden tener una mejor o peor valoración de los productos y/o servicios que ofrece una compañía simplemente por cómo van vestidos sus empleados.

Aunque seguro que ya tienes una buena idea de qué ropa usar en el trabajo, vamos a mostrar algunas ideas, en las que marcas como NA-KD te pueden inspirar, para que tu vestuario en la oficina siempre esté a la altura de las exigencias y expectativas de tu empresa.

Ropa para ir a la oficina: mujer

A la hora de elegir vestuario de mujer para el trabajo, el género femenino tiene bastante más opciones que los hombres; básicamente porque su atuendo se basa en dos prendas básicas (falda/vestido o pantalón), mientras que para los hombres las alternativas disminuyen considerablemente.

Siempre hay que tener en cuenta el código empresarial en cuanto a la vestimenta para estar acorde a su política de vestuario. Por ejemplo, quizás sea una exigencia utilizar colores neutros sin estampados llamativos y que esté en la línea de los colores de la empresa, pero sin llegar a ser un uniforme.

Puedes elegir un traje de dos piezas para mujer, con chaqueta y falda o pantalón a elegir. Si prefieres falda, lo ideal es que llegue hasta las rodillas y no muestre los muslos; dependiendo de la climatología del lugar donde trabajes, puedes optar por llevar medias a juego o no. En el caso de los pantalones, no deben ir ceñidos como si fueran unas mallas de deporte, sino ligeramente entallados.

En cuanto a la parte superior, debajo de la chaqueta debes usar una blusa sin transparencias ni escote pronunciado. La prenda puede ser de manga larga o corta, pero es muy importante que combine con el resto del atuendo.

El calzado debe ser cómodo pero elegante, sin sobrepasar lo formal; es decir deja las zapatillas de hacer deporte en casa para una mejor ocasión y tampoco uses unos zapatos con un tacón excesivo o tipo stiletto, ya que llamarán demasiado la atención.

Ideas de outfit oficina: hombre

Los hombres no tienen muchas opciones a la hora de elegir vestuario de trabajo ya que su atuendo se basa en el tradicional traje de dos piezas con camisa y corbata a juego. El color del traje no debe ser demasiado colorido y la corbata debe ser clásica y profesional, es decir, hay que dejar las corbatas con dibujos o diseños demasiado llamativos para otra ocasión.

Dependiendo de la formalidad que exija tu trabajo, por ejemplo no es lo mismo trabajar en una oficina bancaria de cara al público que en una oficina administrativa en frente de un ordenador, se puede elegir un traje tradicional formal o un traje con un look más casual. Independientemente de la elección, siempre debe tener un aspecto profesional.

Algunas empresas permiten que sus empleados usen jeans o pantalones vaqueros; si este es tu caso, deben tener un patrón clásico y conjuntarse con una camisa de manga larga y una chaqueta tipo sport.

El calzado debe ser cómodo, pero con un estilo discreto y unos colores apropiados. Es decir, no hace falta que uses zapatos de boda, pero tampoco las zapatillas para ir al gimnasio; encontrar un término medio que refleje tu personalidad es ideal.