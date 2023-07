Cada persona tiene una pasión, un pasatiempo que se convierte en un compañero de viaje y, en ocasiones, también de negocios. Estas actividades son como los mejores amigos: se conocen al principio de la vida y se mantienen para siempre a tu lado. Eso es lo que le pasó a Javier Sanz con la talla de madera, algo “que siempre le ha gustado. Incluso de niño, si tenía a mi mano un palo y una navaja, ya me ponía a hacer cosas”.

Lo que se inició como una afición se convirtió en un trabajo cuando en el 2011, a causa de la crisis, se vio en el paro. “Es un momento donde te encuentras en la calle y no sabes bien qué hacer”, comenta. Como cualquier persona, ante este problema acudió a su amiga de confianza: la talla de madera. Empezó a asistir a cursos de taller y proyectos, hizo el ciclo superior de carpintería y, para completar su formación artística, cursó escultura en Mestre Mateo.

Su primer paso fue crear la marca iLex Talla y el segundo, y más arriesgado, lo llevo a cabo en agosto de 2020, en plena pandemia. Fue en ese momento cuando Javier Sanz tomó la decisión de montar su propio taller donde empezó a llevar a cabo trabajos más complejos y cursos con otras personas que quisieran iniciar su amistad con la madera.

Debido a las características de sus trabajos, trabaja mucho por encargo tanto a nivel nacional como internacional. Desde hace unos años sube sus trabajos a una plataforma de venta online de artesanía teniendo claro que “el mercado es pequeño, pero el mundo es muy grande”.

Proceso artístico

Cuando Miguel Ángel llevó a cabo su David, se cuenta que no hizo nada más que ponerse ante el bloque de piedra y empezar a darle forma. Al igual que él, Javier Sanz es “de talla directa, poco académico”. Aun así, admite que siempre parte de una idea y que disfruta dibujando sus proyectos pero sin ir más allá de eso en la preparación.

“A diferencia de otros materiales, la madera tiene muchas imperfecciones que la hacen bonita y especial. Yo me pongo a tallar adaptándome a sus formas”, explica. Le gusta trabajar sobre la marcha dejando que sus ideas y movimientos fluyan sobre la superficie de la madera. En todas las amistades hay esa falta de organización que es causada por el exceso de confianza, por lo que Javier se deja llevar todo lo que puede.

“Desde hace un tiempo también hago bastones, fue una idea que tuve sin reflexionar mucho y que a estas alturas parece que se me ha ido de las manos”, asegura. Y es que desde el momento en el que sacó este producto ha estado vendiendo todo tipo de bastones que, detrás, tienen sus propias historias. “Algunos me los piden para hacer el Camino de Santiago con símbolos muy concretos, pero también he tenido otro tipo de encargos”.

Una mañana llegó a su teléfono el mensaje de una persona que planeaba hacer el Camino Vasco con una mula. “Me dijo que quería un bastón que tuviera tallada la cabeza de uno de estos animales y, ya que estaba, le pedí que me pasase una foto del suyo y se lo hice”, comenta. Es así como no solo trabaja teniendo en cuenta sus propias ideas, sino que son los propios clientes quienes muchas veces lo dirigen para conseguir aquello que quieren.

Pequeño gran mercado

Para Javier Sanz, su relación de amistad con la talla no sería posible sin la presencia de Internet. A pesar de que su trabajo se compra en muchos sitios de España, admite que hay otros países donde también lo valoran. “Los grabados de la Catedral de Santiago o las tallas de elementos de la ciudad no son algo que me compren aquí”, asegura. Bajo su punto de vista, esto se debe a que la gente llega a un sitio y entra en una tienda de souvenirs para comprar “un detalle para toda la familia, pero cosas hechas en China y más baratas”.

Sin embargo, destaca que en Estados Unidos vende este tipo de tallas inspiradas en elementos de Santiago de Compostela. Aun así, destaca que detrás de estas compras no siempre hay motivos culturales: “La última cruz de Santiago que me compraron desde allí fue una chica cuyo gato había fallecido hacía un tiempo y, curiosamente, este se llamaba Santiago. La colocó al lado de la foto de su mascota con un grabado para recordarla”, cuenta. Y es que, cuando se trata de amistad o de arte, siempre hay distintas formas de entender una misma belleza.