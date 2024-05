Hervir el agua nunca fue tan fácil: el truco del papel de cocina para comer sin esperas

Si te gusta comer bien pero no tienes tiempo de cocinar o no tienes mano con los fogones, el microondas se puede convertir en tu mejor aliado. Porque este electrodoméstico sirve para mucho más que para simplemente calentar nuestros platos o descongelar los ingredientes. Va más allá. Bien utilizado es capaz incluso de preparar un menú de lo más completo.

Desde primeros platos como arroz a la cubana o lentejas con chorizo, hasta segundos como una deliciosa tortilla francesa o pollo asado pasando por un sinfín de postres y elaboraciones para saciar tus antojos más dulces. Que si tarta de queso, que si tarta de manzana, que si budín de plátano…

Y aunque el recetario es extenso nunca viene mal ampliarlo. Por eso hoy te vamos a dejar una receta de lo más sencilla, rápida y versátil con uno de los ingredientes más utilizados y fáciles de encontrar en nuestra cocina, la mediterránea. Uno de esos alimentos que gustan a pequeños y mayores por igual: la patata. Un básico de nuestra dieta que, sin embargo, a veces da pereza de cocinar. Porque, a pesar de que puede prepararse de cientos de formas diferentes, la realidad es que casi ninguna es tan rápida como nos gustaría. La mayoría de recetas implica tener que lavarlas, pelarlas, cortarlas y cocinarlas, lo cual, por otro lado también supone manchar utensilios y cacharros.

Por suerte, eso se acabó. Ahora podrás disfrutar de todas las propiedades y de todo el sabor de una buena patata cocida en menos de 10 minutos y sin ensuciar absolutamente nada, tal y como nos ha descubierto la creadora de contenido @mariapespin en Tiktok.

Cocer, enfriar y recalentar (SI SE QUIERE)- se cocinan, se dejan en la nevera (mínimo 4horas) y al día siguiente se vuelven a calentar (sin excederse en la temperatura) antes de comerlos. Es mejor cocer la patata entera y con piel y dejarla en la nevera de esta forma hasta que la vayamos a consumir. Comer patatas cocidas y luego enfriadas puede aumentar la cantidad de almidón resistente en las patatas, lo que puede tener efectos prebióticos al alimentar a las bacterias beneficiosas en el intestino.

Paso a paso

Podrás hacer tantas patatas como quieras. Eso sí, en caso de que cocines varias, lo mejor es asegurarte de que todas tengan un tamaño similar para que su tiempo de cocción sea lo más parecido posible. En caso de que las patatas de las que dispongas sean grandes, lo más recomendable, para agilizar el proceso de cocinado, es cortarlas a la mitad.

En todo caso, siempre, independientemente de cuántas vayas a preparar y de qué tamaño tengan, el primer paso es lavarlas muy bien con agua para quitarles toda la suciedad que puedan llevar consigo. Ten en cuenta que no debes pelarlas antes de cocinarlas, pero no te preocupes. Si no te gusta la piel, una vez que estén hechas, podrás pelarlas, abrirlas por la mitad, machacarlas, cortarlas de diferentes maneras, rellenarlas… ¡Lo que más te guste y lo que quieras!

Una vez que las patatas estén bien limpias, el siguiente paso será pincharlas en la piel por todas partes para garantizar que el calor llegue bien al interior de todo el alimento y evitar que puedan reventar en el interior del microondas. Para ello puedes usar un palillo, un cuchillo o un tenedor, lo que tengas más a mano en esos momentos.

A continuación, deberás cortar un trozo de papel de cocina, mojarlo con agua por completo, escurrirlo muy bien y envolver la patata en él. De este modo, lo único que quedaría por hacer es llevar la patata envuelta en el papel absorbente mojado al microondas durante 5 minutos aproximadamente, aunque en función del tamaño del ingrediente lo ideal es ir comprobando cómo va cocinándose.

Pasados esos minutos, tendrás una excelente, sabrosa y saludable patata asada que quedará ideal como guarnición, como complemento para otras elaboraciones o como plato principal y, lo mejor, ¡sin haber escuchado nada y en menos de 10 minutos!