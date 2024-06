¿Listo para probar el gazpacho y el salmorejo más natural de este verano?

Si bien para muchas personas estos meses son sinónimo de descanso, especialmente para quienes consiguen escapar del bullicio urbano y refugiarse en sus destinos vacacionales, no debemos pasar por alto lo complicado que puede ser mantener una rutina alimenticia en verano. A menudo, volvemos de la playa y optamos por lo primero que encontramos en el refrigerador, sin preocuparnos por si es saludable o no.

Pero Huerta Campo Rico se compromete con lo verdaderamente bueno, brindando opciones para aquellos que desean comer sano de manera fácil, rica y sencilla. La cocina ha evolucionado y, con ella, los alimentos de siempre. Las recetas laboriosas que exigían largos procesos y tiempos de cocción son cosa del pasado. Ahora, la comida auténtica viene en formatos sostenibles, fáciles de transportar y almacenar. Elevando los productos frescos a otro nivel, Huerta Campo Rico apuesta por lo bueno de origen 100% natural.

Huerta Campo Rico apuesta por lo bueno de origen 100% natural / ECG

El superalimento del verano

Cuando el calor del verano se vuelve insoportable y ni el ventilador, ni el refrigerador, ni el aire acondicionado logran ofrecer alivio, solo el gazpacho y el salmorejo consiguen mitigar las altas temperaturas. Aunque algunos piensan que cada uno compite por separado para ser el favorito del verano, lo cierto es que juntos se convierten en la opción ideal para refrescarte en esos días en los que ir a la playa o a la piscina no es posible.

El gazpacho y el salmorejo generan opiniones divididas: o los amas o los detestas. Sin embargo, no se puede negar su enorme valor nutricional. Muchos expertos afirman que incorporar gazpacho o salmorejo en la dieta diaria no solo no es perjudicial, sino que constituye el complemento natural perfecto para mantener una alimentación variada y equilibrada.

Durante la temporada en la que la piel está más expuesta al sol que nunca, es crucial elegir alimentos que ayuden a mantener la barrera protectora del órgano más grande del cuerpo, combatiendo la sequedad y asegurando una hidratación adecuada. Tanto el salmorejo como el gazpacho se destacan como soluciones naturales altamente efectivas. Gracias a su elevado contenido en sales minerales y agua, algunos los consideran el isotónico natural perfecto para incluir en la dieta, proporcionando nutrientes como ácido fólico, magnesio y potasio que contribuyen a mantener la piel con su brillo natural incluso en pleno verano.

Una nueva forma de consumir Salmorejo y Gazpacho

¿Es posible innovar sobre lo tradicional? Huerta Campo Rico ha demostrado que sí. Su nueva gama de productos frescos pone de manifiesto el compromiso de la marca no solo con la calidad, sino también con la sostenibilidad, reduciendo en un 60% el uso de plásticos en sus nuevos envases.

Huerta Campo Rico

Han sabido adaptarse a un panorama visual que busca impactar al usuario, creando un packaging único que no solo conserva la calidad de su producto, sino que además respeta al medioambiente. Un punto a favor para promover una alimentación consciente que además sea también transversal.

Huerta Campo Rico: acercando a todos la dieta mediterránea / cedida

Huerta Campo Rico: acercando la dieta mediterránea a todos

Con la llegada del buen tiempo, la dieta mediterránea vuelve a ganar protagonismo, inspirando numerosas recetas basadas en este estilo de alimentación. Huerta Campo Rico, siempre fiel a lo auténtico, apuesta una vez más por lo mejor, utilizando como ingrediente principal uno de los pilares de esta dieta: el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE).

Este "oro líquido" es conocido por sus múltiples beneficios para la salud, aportando no solo sabor y calidad a los productos que lo contienen, sino también antioxidantes y grasas saludables esenciales para una dieta equilibrada.

Una buena alimentación se basa en una dieta variada de frutas, verduras y hortalizas, junto con un consumo sostenible de proteínas, carbohidratos, alimentos integrales, grasas saludables y pescado. Pero, ¿cómo lograr esto sin una organización clara de las comidas?

Nadie nos enseña a comer adecuadamente, por lo que contar con algunas ideas que traduzcan estos conceptos en recetas fáciles, rápidas y sencillas es la clave para mantener una dieta variada y, sobre todo, un estilo de vida saludable.

¿Con qué acompañar tu Gazpacho o Salmorejo Fresh? 1. Tabla de quesos o embutidos 2. Ensalada de aguacate, tomate y salmón ahumado 3. Picadillo de verduras con atún 4. Tortilla de patatas con o sin cebolla Dale un toque de color a la ensalada líquida del verano con esta tosta de frambuesa, queso fresco, cacahuetes y salmorejo.

¿Listo para disfrutar tu verano más fresh?