Iván Ferreiro: “La música es un lenguaje fantástico para conectar con los demás”

"La experimentación me sirve para seguir adelante, para divertirme." Iván Ferreiro (Nigrán, 1970) es un referente en la música española, conocido por su capacidad para reinventarse y su profunda conexión con el público. A lo largo de su carrera, ha fusionado géneros y emociones, creando un estilo único que sigue evolucionando. Aunque su música ha sido la banda sonora de muchas vidas, Ferreiro se considera, ante todo, un apasionado por la creación y la experimentación.

Antes de nada, y por comenzar con lo más importante, ¿cómo te encuentras? ¿estás disfrutando de este momento de tu carrera?

Estoy disfrutando muchísimo, la verdad. Me siento muy contento con la gran cantidad de conciertos que tengo y estoy aprovechando cada uno de ellos al máximo, así como los viajes. Una pena que no tengamos buen tiempo últimamente en Galicia, pero por lo demás, todo perfecto.

A lo largo de los años, tu música ha evolucionado considerablemente. ¿Qué papel ha jugado la experimentación en tu carrera?

La experimentación me sirve para seguir adelante, para divertirme. Creo que la experimentación es una cosa mía, personal, que tiene que ver con que cuando bajo al estudio, al hacer cosas nuevas, me motiva para hacer canciones nuevas y continuar por distintos sitios. Para mí es importantísimo en ese aspecto. Pero, sobre todo, creo que en mi caso es más una experimentación personal que una experimentación que afecte a los demás.

Recuerdo que hace algunos años, en DCODE 2017, abriste tu actuación con 'Turnedo', sin duda, un himno generacional. En ese momento lo interpreté como una manera de enchufar al público desde el minuto 1. ¿Sigues alguna estrategia para conectar con la audiencia?

Uso el disco nuevo como esqueleto para ir confeccionando el repertorio. Cada año voy ajustando un poco mi estrategia, pero cada vez me doy más cuenta de que mis canciones son canciones que la gente las viene escuchando desde casa. Como suelo decir, la gente “ya viene escuchada de casa”. Trato de hacer los repertorios más emocionantes que puedo. Estoy tirando unos conciertos que empiezan más abajo y voy hacia arriba. Así como hay otros grupos que están haciendo unos repertorios donde ya en la segunda canción están en algo muy arriba, muy épico, yo estoy intentando ir muy poquito a poco. Escojo las canciones que me parecen más emocionantes y no más rítmicas. Tiro más de lo que es la emoción, creo que me he ganado ese sitio frente al público y que el público viene a disfrutar de las canciones que les han emocionado.

Vega, Leiva, Quique González, Xoel, Sidecars, Miss Cafeína… has colaborado con muchos artistas. ¿Qué es lo mejor de trabajar con otros músicos?

Es que tiene muchas cosas buenas. Es un ejercicio que recomiendo. Lo más importante que tiene es lo personal. Yo siempre colaboro y hago cosas principalmente por la relación personal que tengo. Cuando son amigos, porque son amigos y cuando no lo son es para acercarme a ellas. La música es un lenguaje fantástico para conectar con los demás. Colaborar me ayuda a conocer a otras personas y conocer cómo piensan, cómo sienten... Para mí es una cuestión personal, siempre lo es. Nunca he elegido una canción porque crea que puede tener éxito, para mí lo más importante es que con esa canción voy a hablar con alguien, voy a pasar un rato con alguien, voy a disfrutar de su tiempo. Realmente recomiendo a cualquiera que haga música que colabore con todo el mundo que pueda.

Santi Balmes, de Love of Lesbian, con quien también has colaborado, declaró que tuvo un periodo en el que dejó de tocar en sus conciertos "Incendios de nieve" porque no se sentía conectado con la canción. ¿Existe el amor y el desamor incluso con tus propias canciones?

Sí, sí que pasa. Yo, por ejemplo, estuve desconectado de “Años 80”, muchos tiempo, no acababa de disfrutarla, no acaba de tener ganas de tocarla y pasa con las canciones en general. Yo normalmente lo que hago es ir cambiando el repertorio todos los años y gracias a Dios tengo un montón de canciones y puedo sacar y meter canciones y que casi nadie se dé cuenta de cuáles saco y cuáles no. Yo creo que eso es lo más divertido de hacer el repertorio en cada gira. Que canciones que eran importantísimas en la gira anterior, de repente las aparcas.

Aun así, sucede lo que dices: a veces, una letra refleja un momento muy personal y determinado de tu vida, por lo que decides dejarla de lado temporalmente para retomarla con más ganas más adelante.

En los últimos años, hemos visto un auge en el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre la incorporación de la IA en la creación musical? ¿Crees que puede complementar el proceso creativo de los artistas?

Pues creo que está muy bien. La aparición de la grabación por medio de ordenadores, de cajas de ritmos, de instrumentos virtuales, todo esto yo lo he usado todo lo que he podido. El otro día estuve probando con un programa de inteligencia artificial. Solo estuve jugando un rato, pero es probable que lo vaya a utilizar en algún momento. No creo que la inteligencia artificial vaya a sustituir a los músicos, pero sí nos puede ayudar. Por ejemplo, en lugar de buscar manualmente una librería de loops de batería, podré pedirle a la IA que me busque un loop de batería de los años 70 de medio tiempo. No le pediré que haga la letra, pero quizás algún día, si estoy bloqueado, le pida un par de frases sobre el desencanto y la insatisfacción.

El próximo 8 de agosto estarás en el festival Costa Feira. ¿Es una motivación extra tocar en Galicia?

Me encanta tocar en casa, siempre es muy placentero y muy agradable. Cada vez que toco cerca de casa me parece una maravilla. Me gusta mucho Galicia, vivo en Galicia y me gusta tocar para mi gente, es una gozada. Sin contar que cuando estoy por Galicia hay más amigos, hay más gente conocida… y además puedo empezar con un ‘boas noites’, lo cual me encanta. Galicia es maravillosa, entera. De hecho, creo que no hay nada más bonito, cuando voy viendo el paisaje, me quedaría vivir en cualquier sitio. Me gusta toda España y me parece que en toda España hay sitios maravillosos y preciosos. Pero Galicia es donde he nacido, donde he crecido y donde me siento realmente cómodo. Tenemos este verde y esta comida increíble que me sabe a infancia.

A lo largo de tu carrera, has influido no solo en muchos artistas, has dejado una huella significativa en la música española. ¿Cómo te gustaría que te recordaran el día de mañana?

Espero que me recuerden como alguien con quien disfrutaban. Me gustaría que las personas a las que quiero me recuerden con cariño y como alguien con quien se lo pasaban bien. Prefiero ser recordado más a nivel humano que musical. En el ámbito musical, he tenido mucha suerte y he disfrutado mucho de mi carrera, por lo que no puedo pedir más.