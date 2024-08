El truco más efectivo para quitar el hielo que se acumula en tu congelador

El hielo acumulado en el congelador es uno de los problemas domésticos más comunes pese a que eliminarlo alarga la vida útil del electrodoméstico y reduce el consumo de energía. La formación de hielo influye en la eficiencia del congelador porque aumenta la carga de trabajo del motor y, lógicamente, este necesita consumir más electricidad. Hoy en día muchos de estos electrodomésticos disponen de un sistema "no frost" que impide que se acumule el hielo pero todavía hay frigoríficos que no lo tienen. Por eso, cuando se forman estas placas es importante eliminarlas cuanto antes y evitar que se vaya acumulando más cantidad.

El método más sencillo y eficiente para eliminar el hielo es apagar el eletrodoméstico y descongelarlo por completo, aunque para retirar el hielo del congelador no es necesario esperar a que se derrita por completo. Los fabricantes de frigoríficos coinciden en que debe hacerse como mínimo una vez al año o cuando la capa de hielo que recubre las paredes del congelador supera los cinco milímetros de espesor. Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala en su página web que “descongelarlo dos veces año no hace daño”. No obstante, esto lleva tiempo aunque hay varios trucos para lograr que el electrodoméstico se descongele más rápido.

Un buen método es colocar papel de aluminio en las zonas donde haya hielo acumulado y meter un cazo u olla con agua muy caliente dentro del congelador desconectado. El papel de plata trasferirá el calor rápidamente y el hielo será mucho más fácil de retirar. Además, la diferencia de temperatura ayudará al agua caliente a generar más vapor, provocando que hielo se derrita en menos tiempo.

Lo primero que debes hacer es cortar unas hojas de papel de aluminio y forrar con ellas las paredes del electrodoméstico hasta que todo el hielo quede cubierto. Mientras puedes ir calentando una olla o un cazo con agua; cuando empiece a hervir métela dentro del congelador y cierra la puerta del aparato. También hay quien utiliza un secador de aire caliente. Después podrás retirar el hielo con facilidad con ayuda de una rasqueta de plástico (no es aconsejable utilizar espátulas, cuchillos o cualquier otro instrumento metálico o afilado).

Si hay alguna zona con una capa de hielo más gruesa, pasa un trapo mojado en agua caliente sobre el papel de aluminio para retirarlo. Antes de poner a funcionar de nuevo el electrodoméstico, asegúrate de que su interior está completamente seco.