Ikea rompe el mercado con este armario a 20 euros

Ikea está arrasando con uno de sus últimos productos que ya se ha colocado entre los preferidos por sus cliente y no solo por su precio de ganga. La última novedad de la multinacional sueca que arrasa en ventas es un armario que se vende por 20 euros. El armario es, en realidad, un cubo.

Tiene unas dimensiones de 35x35 centímetros y un fondo de 25 centímetros. El peso máximo por balda estimado es de 5 kilogramos. Tal y como define la propia empresa en su página web, este armario puede aprovecharse para ponerlo en el suelo, puede montarse en la pared o, incluso, pueden adquirirse varios para formar una estructura.

El "Eket", que es como se llama el modelo, está disponible en seis colores diferentes: marrón oscuro, azul, verde, gris, blanco y color madera claro. Se trata de un producto que cuenta con muy buena valoración de los clientes. El diseño y su funcionalidad son los aspectos mejor calificados por los usuarios.

Gangas en Ikea

La variedad de sus productos y la posibilidad de poder montarlos uno mismo ha hecho de esta empresa un líder mundial en la fabricación y venta minorista de muebles, detalles para la casa y otros objetos de decoración, llevando el diseño contemporáneo y lo minimalista para ahorrar espacio como bandera.

Cada año muchos están pendientes de sus novedades. Y este año hay una que ha sorprendido. Y mucho. Ahora, la tienda de muebles ha rebajado a menos de dos euros uno de sus productos estrellas, las galletas con almendras Kafferep. El cliente las podrá adquirir por 1,50 euros.