La OCU señala esta leche gallega como una de las mejores del supermercado
Otra producida en Galicia también se ha colado en el listado de las peores
A. Niego
La leche es uno de esos productos que nunca debería faltar en una casa. Es un producto de lo más completo por su mezcla de proteínas, grasas, minerales, vitaminas y lactosa, es por ello por lo que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido analizar la más consumida, la entera. Para ello ha estudiado la calidad de 37 marcas diferentes que están a la venta en los supermercados.
Para que una leche sea saludable debe cumplir con ciertos criterios nutricionales y de calidad para aportar beneficios al organismo. Algunos de los requisitos que la OCU ha analizado en las diferentes marcas de leche son: que tengan una baja cantidad de aditivos y azúcares añadidos, que contengan vitamina D, calcio y proteínas o que no contengan residuos químicos de su elaboración, entre otros.
De su análisis ha extraído un listado para clasificar cuáles son las 3 mejores y las 3 peores leches del supermercado y ambos grupos hay marcas gallegas.
Las mejores marcas de leche
- El Buen Pastor, con un valor energético de 63 kilocalorías, 3,1 gramos de proteínas y 120 mg de calcio.
- Clesa, que tiene un valor energético se sitúa en las 63 kilocalorías, 3,6 de grasas y 120 mg de calcio.
- Larsa Pastoreo, que tiene un valor de 63 kilocalorías, 3,6 en grasas y 120 mg en calcio.
Las 3 peores marcas de leche del supermercado
- Central Lechera Asturiana, que ha obtenido una puntuación de 64 puntos sobre 100.
- Eliges IFA, con 62 puntos de 100.
- Celta, puntuando con 61 sobre 100.
Según la OCU, los elementos que más han marcado su bajo resultado han sido el etiquetado de su envasado, la calidad del procesado que han tenido y las sensaciones de degustación. Por su parte, la higiene de estas leches sí era un valor positivo.
