Adiós a la campana extractora: el nuevo producto de Ikea que deja tu cocina libre de humos

Un elemento básico en las cocinas tradicionales es la de la campana extractora. Su ayuda es imprescindible para evitar la acumulación de humos y posteriores humedades en la cocina, aunque el ruido que genera y el amplio espacio que ocupa siempre han generado debate. Sin embargo, en el pasado no había alternativa y ello avocaba a muchos usuarios a hacerse con una para su vivienda.

Sin embargo, la tecnología avanza y, como ocurre con todo, la campana extractora ha encontrado competidora en el mercado gracias a un nuevo electrodoméstico de reciente creación que hace menos ruido y que ocupa muchísimo menos espacio. Además, mucho más fácil de limpiar.

Con los avances en el diseño se ha conseguido reducir la acumulación de grasa y suciedad, incluso hay expertos que afirman que la distancia entre la citrocerámica y la campana extractora debe ser de 50 cm para reducir el ensuciamiento. De esta forma, nos aseguramos de que los vapores y las partículas acaben en la campana y no en el resto de la cocina. Sin embargo, la nueva alternativa son las placas de inducción con un extractor incluido en el medio.

La placa de inducción con extractor integrado de Ikea: la alternativa que desbanca a la campana extractora

Su función consiste en evitar que el humo ascienda, haciendo que se cuele entre las rendijas del extractor, que se encuentra a la altura de la encimera. Marcas como Bosch, Balay o, la mejor en relación calidad-precio, Ikea cuentan con este tipo de modelos, que compiten cuerpo a cuerpo con las campanas extractoras de toda la vida.

Pero hay más alternativas que a las dos anteriores. Otra opción pasa por integrar la campana en el techo de la cocina, mimetizándola. Una solución muy práctica y que termina con el debate de la campana y sus diseños.

Existen otros posibles lugares como colocarla en la pared de enfrente (se puede camuflar con algún cuadro o diseño) o, si hay espacio, enfrente de la placa de cocción.

Lo único que hay que hacer para escoger entre estas alternativas, es ver con que espacio se cuenta, donde encajaría mejor y su accesibilidad para limpiarla. Juntando todo esto, se pueden dejar al lado los quebraderos de cabeza que las campanas de extracción han provocado, ya sea por diseño o por limpieza.