La mayoría de los hogares españoles cuentan con un lavavajillas, la comodidad de este electrodoméstico hace que los gastos que supone en la factura de la luz no se miren con lupa. Desde luego que con este elemento nos ahorramos una gran cantidad de tiempo en una de las tareas más tediosas y repetitivas del hogar, pero ¿cuántas veces se nos ha pasado por la cabeza limpiarlo?

Los expertos aconsejan limpiar el lavavajillas una vez al mes, y, antes de hacerlo, es recomendable que retiremos el máximo posible de restos de comida que puedan tener adheridos. Los alimentos en el electrodoméstico pueden entorpecer su limpieza y causar atascos para los que necesitaremos ayuda profesional.

La necesidad de gastar dinero en productos de limpieza que no sabemos si cumplirán la función prometida es cada vez mayor. En su defecto, te proporcionamos consejos que requerirán únicamente de ingredientes que ya tienes en casa, así, si no te gusta el resultado obtenido, será tan fácil como dejar de usarlos.

Con los productos químicos que compramos, sí que nos forzamos a tener que gastarlos por no perder el dinero, pero un remedio casero siempre puedes dejar de usarlo sin ningún tipo de remordimiento.

Ni siquiera tendrás que hacer mezclas imposibles para mantener a raya los gérmenes y bacterias del lavavajillas. Un limón será el único ingrediente que vamos a emplear.

Platos relucientes

Parte un limón por la mitad, y, opcionalmente, espolvoréalo con un poco de bicarbonato de sodio.

A continuación, introdúcelo en la carga del lavavajillas y al finalizar el ciclo, observarás platos, cubiertos y vasos con un brillo inigualable.

Nivela la bandeja

No solemos trastear mucho con el electrodoméstico y es por eso por lo que no conocemos trucos tan simples como mover la bandeja a otro nivel.

Seguramente tus vasos y copas habrán chocado numerosas veces en el lavavajillas y has pensado que, por no disponer de espacio suficiente dentro de él, debes lavarlos a mano.

Desliza las ruedas hacia el nivel que más te convenga. Ahora sí que no tendrás que volver a lavar nada a mano. Observa los laterales del lavavajillas para no desenganchar las ruedas a la fuerza, pues algunos tienen un seguro ubicado en esta parte.

Combate la condensación

Usa una toalla o trapo de cocinacuando termine el ciclo de lavado del lavavajillas. Esto prevendrá que se empañe la vajilla y hará que se seque por completo en un abrir y cerrar de ojos.

No tienes excusa para no usar estos trucos: no tendrás que salir de casa para comprar ningún producto y algunos radican en la pura recolocación de piezas del electrodoméstico.

El único ingrediente empleado será un limón y seguro que lo tendrás en la despensa de tu casa, pues es conocido por ser un alimento clave en la elaboración de remedios caseros.