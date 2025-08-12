Ikea lanza una serie de productos sobre el almacenamiento en casa: algunos por menos de 7 euros

"Vuelve un clásico estas navidades y no es el turrón; sino las visitas en casa. Si necesitas ayuda extra para mantener el orden en estos días de ajetreo en tu hogar, estas cuatro soluciones te lo pondrán fácil". Con este mensaje Ikea ha dado querido facilitar las Navidades y hacer que las visitas a casa, tan recurrentes en estas fechas.

La marca sueca compartió un vídeo con cuatro productos diferentes de su catálogo con los que solucionar los problemas de almacenamiento que tantos quebraderos de cabeza producen. El primero de las recomendaciones es la barra para ropa MULIG, con un precio de 7.49 euros y que "se puede colocar en cualquier parte de la casa, incluso en zonas húmedas como el baño o en un balcón cubierto. Puedes regular la anchura para adaptarlo a tus necesidades".

El segundo, es la minicómoda MOPPE, una solución muy versatil y que cuenta con varios cajones y un diseño minimalista. "Con sus prácticos cajones y su estilo atemporal, la minicómoda MOPPE es todo un clásico. Fabricada en madera sin tratar, te permite pintarla y decorarla a tu gusto. Es ideal para organizar documentos, lápices de memoria y cargadores o los productos de maquillaje".

El tercer producto es uno de los más vendidos de la marca y que se puede combinar tanto en colores como añadiendo más de uno de estos productos. Incluso se puede llegar a utilizar de cabecero de la cama. Estamos hablando de el zapatero TRONES. "Combina los armarios que quieras y utiliza la parte superior para apoyar el maletín, el teléfono móvil o las llaves. Una solución con poco fondo, ideal para entradas pequeñas".