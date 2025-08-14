Se acabaron los platos apilados en la cocina: este truco japonés es ideal para ganar más espacio y orden

La cocina, el corazón del hogar, a menudo se convierte en un campo de batalla contra el desorden. Platos apilados, utensilios revueltos, especias escondidas... la lucha por mantener el orden puede parecer interminable. Pero no desesperes, la solución podría estar en una técnica japonesa que está revolucionando la organización del hogar: el orden vertical, inspirado en el método KonMari.

El método KonMari

El método KonMari, popularizado por Marie Kondo, nos enseña a ordenar y limpiar nuestra casa quedándonos únicamente con aquello que realmente necesitamos y que nos aporta alegría. Tradicionalmente asociado con la organización de armarios y cajones, el principio del orden vertical puede aplicarse con igual éxito a la cocina. En lugar de apilar objetos horizontalmente, los organizamos verticalmente para aprovechar al máximo el espacio y facilitar el acceso a cada elemento.

Paso 1: Deshazte de lo innecesario: ¿te aporta alegría?

Como en cualquier proyecto de organización KonMari, el primer paso es la depuración. Examina cada objeto de tu cocina y pregúntate: ¿Realmente lo uso? ¿Me aporta felicidad? Si la respuesta a ambas preguntas es negativa, es hora de despedirse. Recuerda, no se trata de deshacerte de objetos útiles que utilizas con frecuencia. Se trata de liberar espacio de aquellos elementos que ocupan lugar sin añadir valor a tu vida. Considera vender o donar aquellos objetos en buen estado que ya no necesitas.

Elimina duplicados y electrodomésticos olvidados

Además de los objetos que no te aportan alegría, deshazte de duplicados innecesarios y electrodomésticos que nunca utilizas. ¿Cuántos abridores de latas necesitas realmente? ¿Esa máquina para hacer helados que usaste una vez al año pasado? Liberar espacio de estos objetos redundantes o infrautilizados marcará una gran diferencia en la organización de tu cocina. Venderlos en aplicaciones de segunda mano es una excelente forma de recuperar algo de dinero.

Paso 2: Agrupar por función: cada cosa en su lugar

Una vez que hayas eliminado lo innecesario, agrupa los objetos restantes según su función. Cubiertos con cubiertos, ollas con ollas, especias con especias. Este paso simplifica la búsqueda de objetos específicos y te ayuda a evitar la acumulación innecesaria en el futuro. Al tener una visión clara de lo que tienes y dónde lo guardas, será más fácil resistirte a la tentación de comprar utensilios o ingredientes que ya posees.

Paso 3: La magia de la verticalidad

Ahora llega la parte clave: el almacenamiento vertical. En lugar de apilar platos y tapas de sartenes unos sobre otros, utiliza organizadores verticales para guardarlos en posición vertical dentro de los armarios. Estos organizadores, disponibles en una amplia variedad de materiales y tamaños, permiten acceder a cada plato o tapa sin tener que remover toda la pila.

Organizadores para sartenes y bandejas

Para sartenes y bandejas, puedes utilizar separadores o ganchos que te permitan guardarlos verticalmente en armarios o cajones. Esta disposición no solo ahorra espacio, sino que también protege las superficies antiadherentes de rayones y facilita la selección de la sartén o bandeja adecuada para cada ocasión.

Especias a la vista: estantes escalonados y divisores

Las especias, a menudo olvidadas en el fondo de un armario, pueden organizarse verticalmente utilizando estantes escalonados o cajones con divisores. El objetivo es mantener todos los botes a la vista, facilitando la identificación de cada especia y evitando la compra de duplicados. Los estantes escalonados elevan los botes traseros, permitiendo que los botes delanteros no los oculten.

Paños y textiles enrollados

Incluso los paños y otros textiles de la cocina pueden beneficiarse del orden vertical. Enrolla los paños y guárdalos en posición vertical en un cajón. Esta técnica no solo ahorra espacio, sino que también facilita la visualización y la extracción de cada paño cuando lo necesites.

Aplicar el método KonMari y el orden vertical a tu cocina puede transformar este espacio en un lugar funcional, organizado y armonioso. Despídete de los platos apilados, los utensilios revueltos y las especias perdidas. Con un poco de esfuerzo y creatividad, puedes crear una cocina que no solo sea eficiente, sino también un reflejo de tu estilo personal y una fuente de alegría.