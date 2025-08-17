Así es el nuevo perchero-paragüero de Ikea: perfecto para entradas pequeñas y cuesta menos de 25 euros

El precio de los alquileres solo sube y sube y ello hace que las viviendas más espaciosas alcancen precios totalmente disparados. Por ello, mucha gente ya no puede acceder a ellos y tiene que conformarse con pisos más pequeños en los que tienen que tirar de inventiva para colocar todas las cosas que necesitan.

En este tipo de inquilino parece ser en el que ha puesto el foco Ikea en su última campaña, pues la gran mayoría de sus promociones van ligados a muebles adaptados a espacios pequeños, como el armario esquinero o el zapatero vertical.

En su último vídeo en redes sociales, la compañía sueca ha anunciado tres nuevos productos entre los que destaca el perchero Älganäs, que cuesta 24,99 euros perfecto para entradas pequeñas que ocupa un espacio mínimo. Además de perchero, también tiene una función de paragüero gracias a la forma de maceta que tiene en su parte inferior, simulando una planta.

Así es el perchero-paragüero de Ikea

Como indican en su propio vídeo de Tiktok, se trata de "un perchero superestiloso y perfecto para entradas pequeñas, pues puedes colocar muchas prendas en un espacio mínimo. Además, puedes utilizar la parte inferior para guardar paragüas, esterillas o lo que tú quieras".

Este perchero es Älganäs, un mueble de la nueva promoción de Ikea que está disponible en su web por 24,99 euros y que tiene unas medidas de 173x33 centímetros. Como se puede leer en su descripción, es "una solución de almacenaje inteligente que te alegrará la vida (...) Muchas prendas en un único lugar y sin tener que fijarlo en la pared".

Esta es una nueva apuesta de Ikea por muebles que ayuden a optimizar el espacio, ya que como la propia compañía reconoce, están muy centrados en "encontrar soluciones prácticas que te ayuden a organizar tus cosas". Todo ello, sin perder la esencia de la marca: "Diseño propio de IKEA con formas sencillas a la par que originales, y a buen precio".