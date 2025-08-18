Si lavas las toallas a 30 o 40 grados te equivocas: esta es la temperatura a la que debes poner la lavadora

En el mundo de la limpieza doméstica , la elección del programa de lavado juega un papel crucial para obtener una ropa impecable. Cada tejido requiere cuidados específicos para asegurar una limpieza profunda y preservar la calidad en el tiempo. Sin embargo, muchas veces subestimamos lo importante que es seleccionar correctamente la temperatura y el ciclo de lavado.

Las lavadoras modernas ofrecen una variedad de programas diseñados para satisfacer las necesidades de cada tipo de material. Del algodón a la seda, de la lana a los sintéticos, cada ciclo tiene una función específica, pero no siempre se utiliza de forma óptima. Muchos usuarios eligen programas sin conocer realmente su finalidad, corriendo el riesgo de comprometer la eficacia del lavado.

Un elemento fundamental para obtener prendas perfectamente higienizadas es la temperatura del agua . Los programas de baja temperatura, aunque útiles para ahorrar energía , no siempre garantizan una limpieza adecuada de determinados elementos. Este problema se da especialmente con tejidos que absorben mucha humedad, como las toallas.

Las toallas, por su función diaria, se encuentran entre los tejidos más sujetos a acumular bacterias y residuos . Su correcta higiene no sólo depende de la cantidad de detergente utilizado, sino también de la temperatura de lavado y de la elección del programa más adecuado.

La mejor forma de lavar las toallas

Cuando se trata de toallas, el primer paso es evitar mezclarlas con otros artículos. Esto no sólo preserva la calidad de las toallas, sino que también reduce el riesgo de dañar otras telas durante el lavado. También es preferible separar los blancos de los de colores , para evitar transferencias de color no deseadas.

En cuanto al detergente, es importante elegir un producto delicado pero eficaz, capaz de higienizar sin estropear los tejidos. La adición de bicarbonato al lavado puede ser un valioso aliado para mantener la suavidad y evitar la acumulación de cal, que tiende a endurecer los tejidos.

Temperatura para lavar las toallas

Lavar las toallas a temperaturas inferiores a los 60 grados es un error que puede comprometer su limpieza . A 30 o 40 grados muchas bacterias no se eliminan , dejando los tejidos sin higienizar del todo . Esto puede provocar malos olores e incluso irritación en la piel , especialmente si las toallas se utilizan a diario.

Un programa de lavado a 60 grados garantiza una limpieza profunda , eliminando bacterias y residuos. Aunque algunas toallas de colores pueden perder algo de brillo en los primeros lavados, esta temperatura es fundamental para mantener su higiene . Además, usar la secadora en un programa específico puede ayudar a mantener la suavidad y evitar la acumulación de humedad.