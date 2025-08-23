Ikea liquida una de sus alfombras más famosas: la rebaja a 10 euros

Se trata de uno de los productos más destacados del gigante sueco

Hay productos de Ikea que por populares ya son casi icónicos. Es lo que ha pasado con esta alfombra que ahora el gigante sueco ha reducido rebajar hasta los 10 euros. Se trata de una de las ofertas más suculentas de la famosa tienda de muebles.

El modelo de alfombra en cuestión es el "Tiphede". Tiene unas dimensiones de 120 por 180 centímetros. Está fabricada en algodón en colores terrosos, lo que la convierte en una tela muy fácil de combinar. Resulta ideal tanto para un dormitorio como para un salón o un comedor. Quizás por ello es uno de sus artículos más vendidos.

Su versatilidad cromática no es la única bondad de este producto. También su facilidad de limpieza. Dejarla como nueva es tan sencillo como meterla en la lavadora.

Alfombra Tiphede de Ikea
Además de una longitud de 180 centímetros y un ancho de 120, cuenta con un grosos de dos milímetros.

La alfombra está fabricada 100% en algodón y encoge, como máximo, un 5%. No debe limpiarse en seco y planchar a menos de 150 gradosPara secarla hay que colgarla.

La alfombra "Tiphede" es una de las que mejores valoraciones tiene de Ikea.

