Los imprescindibles IKEA que no pueden faltar en tu habitación este curso 2025

Para miles de estudiantes comienza una nueva etapa llena de independencia, aprendizaje… y habitaciones diminutas. Solo en Galicia, hablamos de más de 17.000 jóvenes universitarios matriculados en el curso 2025/2026. IKEA, experta en el día a día en el hogar de todas las personas presenta su selección de básicos para transformar esos pocos metros cuadrados en un rincón cómodo, funcional y con personalidad.

1.- Sobrevive (y triunfa) en tu habitación con estos aliados:

Cajas, cestas y organizadores que no sabías que necesitabas (pero sí):

Los organizadores de escritorio permiten trasladar tus materiales fácilmente, mientras que las cajas plegables, los organizadores SKUBB o cestas que caben debajo de la cama te ayudarán a mantener tus cosas bajo control.

2.- Camas que hacen más cosas que tú en un lunes:

¿Dormir y guardar ropa en el mismo mueble? Claro. Las camas con cajones integrados, como las de la serie BRIMNES o la cama nido VIHALS, te dan espacio extra sin pelearte con tu maleta cada semana.

3.- Escritorios que se adaptan a tu caos:

Para que estudiar no sea una misión imposible, IKEA tiene mesas compactas, sillas cómodas e iluminación con estilo. Añade un tablero perforado SKÅDIS con ganchos y repisas y ya tienes la oficina de tus sueños... en 1 metro cuadrado.

4.- Decoración con cero herramientas (y cero dramas):

Tanto si compartes piso, como si sigues en casa de tus padres quieres un espacio con personalidad. En IKEA tienes cortinas que se colocan sin taladro, pizarras para colgar sobre el escritorio, luces LED adhesivas y cuerdas para fotos que se pegan con cinta. Lo justo para reflejar tu estilo sin tener que hacer grandes cambios.

5.- Muebles con doble vida, como tú en época de exámenes:

Estanterías que son separadores de ambientes, sofás cama para visitas sorpresa (o maratones de series), taburetes que también son mesitas… Todo con ese toque nórdico que hace que hasta tu caos parezca minimalista.

Listo para convertir tu habitación en un hogar? IKEA te lo pone fácil. Inspírate ya en el nuevo Catálogo IKEA con todo lo que necesitas para esta vuelta a clase.

IKEA lleva décadas acompañando a estudiantes en sus primeras veces: su primer piso, primer examen final o primera discusión sobre quién compra el papel higiénico. Con soluciones prácticas, accesibles y con ese toque escandinavo que convierte cualquier espacio en acogedor, IKEA se convierte en el mejor compañero de piso... sin ocupar habitación.

