Ikea ofrece un descuento exclusivo a los jóvenes gallegos que quieren redecorar su hogar

Con la vuelta de la rutina, muchos son los que se mudan a nuevas ciudades para retormar o iniciar sus estudios, aventurarse en un nuevo empleo o simplemente entrar en una nueva etapa. Por tanto, la compra de nuevos muebles y otros elementos del hogar se hace prácticamente obligatoria.

Justo a tiempo para echar una mano en este cambio llega Ikea con su inclusión en el listado del Carné Xove. El acuerdo con la Xunta de Galicia se ha hecho oficial esta misma semana y los beneficios estarán disponibles desde ya mismo.

Así, los jóvenes de entre 18 y 30 años podrán obtener importantes descuentos en sus compra de mobiliario. El punto clave de la colaboración será la obtención de una tarjeta regalo por cada compra igual o superiro a 250 euros. Esta tendrá un valor del 15% de la compra y se podrá utilizar en futuras adquisiciones.

A continuación, el listado de productos más vendidos de Ikea a aquellos que inician una mudanza.

1.- Sobrevive (y triunfa) en tu habitación con estos aliados:

Cajas, cestas y organizadores que no sabías que necesitabas (pero sí):

Los organizadores de escritorio permiten trasladar tus materiales fácilmente, mientras que las cajas plegables, los organizadores SKUBB o cestas que caben debajo de la cama te ayudarán a mantener tus cosas bajo control.

2.- Camas que hacen más cosas que tú en un lunes:

¿Dormir y guardar ropa en el mismo mueble? Claro. Las camas con cajones integrados, como las de la serie BRIMNES o la cama nido VIHALS, te dan espacio extra sin pelearte con tu maleta cada semana.

3.- Escritorios que se adaptan a tu caos:

Para que estudiar no sea una misión imposible, IKEA tiene mesas compactas, sillas cómodas e iluminación con estilo. Añade un tablero perforado SKÅDIS con ganchos y repisas y ya tienes la oficina de tus sueños... en 1 metro cuadrado.

4.- Decoración con cero herramientas (y cero dramas):

Tanto si compartes piso, como si sigues en casa de tus padres quieres un espacio con personalidad. En IKEA tienes cortinas que se colocan sin taladro, pizarras para colgar sobre el escritorio, luces LED adhesivas y cuerdas para fotos que se pegan con cinta. Lo justo para reflejar tu estilo sin tener que hacer grandes cambios.

5.- Muebles con doble vida, como tú en época de exámenes:

Estanterías que son separadores de ambientes, sofás cama para visitas sorpresa (o maratones de series), taburetes que también son mesitas… Todo con ese toque nórdico que hace que hasta tu caos parezca minimalista.