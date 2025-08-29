Ni sudar ni pasar frío: así es la nueva ' ropa de cama de primavera' de Ikea que cuesta menos de 15 euros

El invierno está llegando a su fin y la gran cantidad de ropa que cubre nuestra cama empieza a ser excesiva incluso para los más frioleros. Más de uno se habrá despertado bañado en sudor tras uno de esos días en los que las temperaturas no bajaron a lo previsible y alguno que otro habrá pasado frío por haberse aventurado a poner ya las sábanas de verano.

Encontrar el término medio en esta época del año con unas temperaturas tan irregulares es complicado, pero lo cierto es que esto no va a cambiar si no retiras ya tus sábanas de franela de debajo el nórdico. Ikea ha estado atenta a esto y su último lanzamiento va al rescate de todos aquellos que buscan una alternativa para abrigarse por las noches sin pasar calor: el nórdico que más se vende cada año en primavera.

Se trata del juego de funda nórdica con funda de almohada Bergpalm, confeccionado en algodón 100% suave y agradable al tacto. Lo mejor es su nuevo precio y es que tras la última rebaja ya puede adquirirse por 14,99 euros su tamaño 150x200 y 50x50. El tamaño 240x220/50x60 está disponible por 24,99 euros.

La nueva funda nórdica con funda de almohada Bergpalm de Ikea

La funda nórdica Bergpalm presenta un diseño clásico de rayas teñidas en masa con un hilo grueso que le da un toque artesanal y vintaga a tu dormitorio. Tiene unos acabados preciosos y cuenta con unos botones decorativos que sujetarán el edredón.

El modelo está disponible en dos tallas, según el tamaño de la cama, pero en ambos formatos se trata de un diseño ligero, cómodo y fácil de cuidar para el uso diario. Tampoco tendrás que preoparte por su lavado, pues es posible ponerla en la lavadora a alta temperatura regularmente. También podrás secarla en la secadora a temperatura normal (80ºC como máximo).

Lo mejor de todo es su precio, pues por 14,99 euros obtendrás un producto que viene además con dos fundas de almohada a juego. Podrás elegir entre varios colores: verde, azul, gris, rosa y amarillo.